Università green: ridurre le emissioni con lo studio da remoto

L’istruzione online sta diventando sempre più diffusa grazie alla convenienza e flessibilità che offre. Tuttavia, ci sono anche grandi vantaggi ambientali nell’imparare da casa propria anziché frequentare un campus universitario.

Studiare online, una scelta ecosostenibile

Uno dei vantaggi per l’ambiente più ovvi offerti dall’e-learning è la riduzione delle emissioni di gas serra, che stanno avendo effetti devastanti sul pianeta. Chi studia da casa propria non ha bisogno infatti di prendere l’auto o i mezzi pubblici per andare in aula o per partecipare a conferenze, riducendo così le emissioni di anidride carbonica e altri gas serra. Inoltre, l’istruzione online richiede meno risorse rispetto al campus universitario, come ad esempio l’energia elettrica e il riscaldamento degli edifici, la gestione delle scorie e dei rifiuti e l’uso della carta per la stampa dei materiali didattici. L’e-learning riduce anche il consumo di carburante per il personale dell’università, gli studenti e i visitatori costretti a spostarsi per raggiungere il campus. Tutti questi fattori contribuiscono a rendere le università online una scelta ecologicamente responsabile per gli studenti di tutto il mondo.

Tra i numerosi atenei telematici l’Università Guglielmo Marconi, di cui è possibile leggere una recensione completa su Atenei Online, si distingue per la sua particolare attenzione all’ecosostenibilità. Nell’anno accademico 2020-21, infatti, è stato messo a punto un software capace di visualizzare in tempo reale il progressivo risparmio di CO2, fornendo una quantificazione in termini di benefici che ogni singolo studente porta all’ambiente e contribuendo a sensibilizzare i più giovani sul grave problema dell’inquinamento ambientale.

Tutti i vantaggi delle università online

Studiare online, tuttavia, non è vantaggioso solamente dal punto di vista della sostenibilità ambientale, bensì garantisce molti altri benefici. Di seguito i principali: