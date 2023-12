I benefici per gli anziani che può assicurare un cane

La terza età può essere accompagnata da una serie di sfide, tra cui la solitudine, la riduzione dell’attività fisica e il declino della salute mentale.

Fortunatamente, diversi studi hanno evidenziato che la compagnia di un cane può apportare miglioramenti significativi in queste aree, trasformando gli anni d’oro in un periodo più gioioso e salutare.

L’affetto incondizionato di un cane e la necessità di cura e attenzione possono incentivare gli anziani a mantenersi attivi e impegnati, portando benefìci a livello fisico, emotivo e sociale.

Promozione dell’Attività Fisica

L’adozione di un cane incoraggia la regolare attività fisica. Passeggiare con un cane, ad esempio, è un esercizio a basso impatto che può aiutare gli anziani a mantenere la mobilità e la forza fisica. Uno studio del 2019 pubblicato su “The Journal of Physical Activity and Health” ha dimostrato che i proprietari di cani tendono a camminare significativamente di più rispetto a non proprietari, suggerendo un miglioramento della forma fisica negli anziani che possiedono un cane. Queste passeggiate non solo promuovono l’esercizio fisico ma possono anche ridurre il rischio di malattie croniche associate alla sedentarietà, come il diabete di tipo 2, l’obesità e le malattie cardiovascolari.

Riduzione dello Stress e Benefici Psicologici

Il legame con un animale domestico ha mostrato effetti positivi sulla salute mentale. Accarezzare un cane può ridurre i livelli di stress, abbassando la pressione sanguigna e aumentando la produzione di ormoni del benessere, come l’ossitocina, nota anche come l’ormone dell’amore e della fiducia. Inoltre, secondo una ricerca del 2016 pubblicata su “The Gerontologist”, la compagnia di un cane può diminuire i sintomi di depressione negli anziani, offrendo una presenza costante che allevia sentimenti di isolamento e solitudine.

Stimolazione Sociale e Interazione

I cani possono agire da catalizzatori sociali, facilitando le interazioni tra persone. Gli anziani che portano a spasso i loro cani sono più propensi a vivere incontri sociali e a stringere nuove amicizie. Questa è una componente chiave nella lotta contro l’isolamento sociale, che è spesso un problema per le persone anziane, come sottolineato da uno studio del 2020 pubblicato su “Anthrozoös”. La presenza di un cane può incoraggiare i dialoghi con altri proprietari di cani, partecipazione a gruppi o eventi per animali domestici e persino migliorare le relazioni con vicini e familiari, migliorando così il benessere sociale.

Senso di Scopo e Responsabilità

Prendersi cura di un cane può fornire un senso di scopo, essenziale per il benessere psicologico durante la terza età. Secondo una ricerca dell’American Geriatrics Society del 2021, gli anziani con animali domestici tendono a mostrare una migliore autostima e un senso di responsabilità, fattori che contribuiscono a un maggiore senso di autostima e a una vita più attiva e soddisfacente. Avere la responsabilità di nutrire, curare e prestare attenzione al benessere di un cane può incoraggiare una routine quotidiana più strutturata, che può essere particolarmente utile per gli anziani che vivono da soli.

L’adozione di un cane in età avanzata può trasformarsi in una delle decisioni più proficue per la salute e il benessere complessivo. Mentre il cammino insieme può portare una ventata di vitalità e gioia, è importante considerare anche le responsabilità e le sfide che l’assistenza di un animale comporta. Scegliere il cane giusto in base alla propria capacità di cura, al livello di energia e alle condizioni di vita è essenziale per garantire che i benefici superino le sfide. Con l’approvazione e, se necessario, l’aiuto di familiari o assistenti, un cane può davvero arricchire le giornate degli anziani con amore, compagnia e una migliore qualità della vita.

Quali sono le razze di cani più adatte alle persone anziane

La scelta della razza di cane più adatta per una persona anziana può dipendere da molti fattori, tra cui il livello di energia del cane, le sue dimensioni e il temperamento. Spesso, si preferiscono razze che sono note per il loro comportamento calmo e la loro facilità di addestramento, così come cani che non richiedono un’attività fisica eccessiva o una manutenzione del pelo troppo complessa.

Su siti specializzati sui nostri amici a 4 zampe come AmidiCasa.it potete trovare articoli dedicati a ogni singola razza con caratteristiche e attitudini.

Le razze più piccole sono generalmente considerate una buona scelta per gli anziani, poiché sono più gestibili in termini di forza fisica e spesso si adattano meglio a spazi abitativi più piccoli, come appartamenti o case di riposo. Per esempio, il Cavalier King Charles Spaniel è noto per il suo temperamento affettuoso e calmo, nonché per le dimensioni ridotte, che lo rendono un compagno ideale per la vita quotidiana di una persona anziana.

I cani di piccola stazza come il Maltese o il Bichon Frisé sono apprezzati non solo per il loro aspetto grazioso ma anche per la loro natura affabile e il loro bisogno limitato di esercizio, rendendoli adatti per chi non può dedicarsi a lunghe passeggiate o attività fisiche intense.

Per coloro che preferiscono cani un po’ più grandi, razze come il Beagle o il Cocker Spaniel possono essere scelte ideali, dato che queste razze sono di solito socievoli e hanno un buon livello di energia che però non diventa eccessivo. Sono anche di taglia sufficientemente contenuta da poter essere facilmente trasportati, se necessario.

C’è anche un crescente apprezzamento per i cani da compagnia di razza mista, spesso disponibili per l’adozione nei rifugi. Questi cani possono offrire gli stessi livelli di affetto e compagnia delle razze pure e spesso godono di una buona salute grazie alla variabilità genetica.

Indipendentemente dalla razza, però, è fondamentale valutare il singolo cane e il suo carattere. Ogni cane ha una personalità unica e ciò che conta davvero è trovare un animale che si allinei allo stile di vita, alle capacità e alle necessità della persona anziana. Inoltre, anche l’età del cane è un aspetto rilevante: spesso si sceglie di adottare cani adulti o anziani che hanno già un temperamento noto e sono meno esigenti in termini di educazione e attività fisica rispetto a un cucciolo.