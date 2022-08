Wera Nepy, la voce che colpì Dean Martin

Il 15 agosto 1931 nasce a Milano la cantante Wera Nepi. Registrata all’anagrafe con il nome di Vera è la figlia di Alceo Nepy, un cantante radiofonico degli anni Quaranta.

Il successo londinese

Per decisione della famiglia la ragazza studia fin da piccola musica lirica. A soli quattordici anni però decide di cambiare l’orizzonte della sua vita e con il nome di Wera Nepy debutta come interprete di musica leggera cantando la canzone Guardando le rose in un locale della Galleria di Milano. Dopo un breve periodo nel teatro di rivista si avventura in lunghe tournée in giro per il mondo. A Londra viene scritturata da Jack Hilton e partecipa a vari programmi della BBC.

L’incontro con Dean Martin

Nel 1959 vince la Sei Giorni della canzone di Milano con Chiamami autunno e il Festival della Canzone Italiana di Lugano con Verrai con me. Nello stesso anno partecipa al Festival di Napoli con Si’ tu e Primma e doppo. Torna ancora a Londra per lavorare in uno spettacolo televisivo con Dean Martin che la convince a trasferirsi a New York e a debuttare anche nel cinema senza apprezzabili risultati. Negli anni Sessanta lavora a lungo alla televisione jugoslava. Tra i suoi brani più famosi, oltre ai citati, ci sono anche Il mio ideale, Non mi baciar, Piangeva tra la folla, Credo, Simpatico autunno e L’ultimo bacio. Muore a Monza l’8 settembre 2017.