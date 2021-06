Yngwie Malmsteen, il chitarrista metallico che ama Bach

Il 30 giugno 1963 nasce a Stoccolma, in Svezia, il chitarrista Yngwie Malmsteen, uno dei più apprezzati chitarristi heavy metal degli anni Ottanta.

L’incontro con la chitarra e gli Alcatrazz

Già a otto anni la sua principale passione è la chitarra. I genitori, lungi dall’ostacolarlo, lo mettono in contatto con i migliori maestri di quello strumento. La sua formazione musicale è intensa e decisamente classica. «Ascoltavo Bach e Mozart, ma non disprezzavo neanche i gruppi del rock progressivo che arrivavano in Svezia, come i Deep Purple e i Pink Floyd.» Quando a quattordici anni forma la band dei Rising ha già alle spalle una breve esperienza con i Powerhouse. Periodicamente registra le sue performance su nastri che invia poi in ogni parte del mondo ai talent scout delle case discografiche. Il primo ad accorgersi di lui è Mike Varney, che gli telefona e lo convince a raggiungerlo a Los Angeles città dove, gli dice, «c’è fame di buoni chitarristi». Il ventenne Yngwie se ne va così dall’altra parte dell’oceano e ottiene la sua prima scrittura come chitarrista degli Steeler di Ron Keel. Le sue virtù attirano l’attenzione di band di primo piano della scena heavy degli States, ma tra tutte le proposte lui accetta quella del cantante Graham Bonnet, che ha alle spalle un paio d’esperienze interessanti con i Rainbow e con il Michael Schenker Group. I due formano così gli Alcatrazz, con il bassista Gary Shea, il batterista Jan Uvena e il tastierista Jimmy Waldo. L’avventura non dura molto perché, nel 1984, dopo un paio di album Yngwie saluta e se ne va.

La scelta di fare da solo

Intenzionato a non farsi più imprigionare in schemi troppo rigidi forma una propria band d’accompagnamento, i Rising Force, e debutta come solista. L’album si intitola Rising force come il nome della sua band. Il pubblico e la critica mostrano di gradire le sue scelte a anche gli album successivi vengono accolti bene. Quando tutto sembra andare ormai per il verso giusto nel 1987 Yngwie resta fermo per un lungo periodo con un braccio bloccato dai postumi di un grave incidente stradale. Si riprende l’anno dopo e nel 1989 va in Unione Sovietica a registrare in due tornate successive lo splendido live Trial by fire – Live in Leningrad con Barry Dunaway al basso. Gli anni Novanta e la sostanziale ripetitività dell’heavy metal lo stimoleranno a cimentarsi su altre strade come la realizzazione dell’album No mercy, contenente una lunga serie di brani classici eseguiti con l’accompagnamento di un’orchestra di strumenti a corda. La passione per la musica classica non abbandona ma nonostante tutto, però, non rinnegherà mai il furore del metallo che gli ha dato la notorietà.