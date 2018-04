A Senigallia un cimitero verde per animali domestici

Nascerà a Senigallia: non un cimitero, ma un bosco in memoria degli animali da compagnia che ci hanno lasciato.

E’ quanto sorgerà a Roncitelli, frazione di Senigallia, dove il Comune ha individuato un terreno adatto a ospitare le ceneri degli amici a quattro zampe. L’area è nei pressi del parco pubblico di Borgo San Giovanni: sabato 24 marzo è stato dato avvio al progetto Albero della Vita, promosso dall’associazione “Sguinzagliati”, con la piantumazione di cinque nuovi alberi. L’Albero della Vita mira a far nascere e crescere un vero e proprio bosco dove chi vorrà, potrà far ‘rivivere’ il proprio animale tramutando le sue ceneri, poste in una speciale urna biodegradabile, in un albero.

Non un cimitero, ma un bosco per animali deceduti

L’animale d’affezione deceduto verrà registrato dall’azienda incaricata di cremarlo, sarà assegnato a una zona, dove comparirà il suo nome e la famiglia di origine: si terrà così un registro di tracciabilità. L’amministrazione darà modo di scegliere l’essenza da piantumare sopra le ceneri, in linea con il Piano Strutturale del Verde e in modo da non richiedere grandi manutenzioni. Il progetto non ha costi per la collettività, ma aiuterà a rendere Senigallia una città sempre più sensibile alle esigenze di chi possiede un animale domestici.

Capsula mundi per cimiteri verdi

Del resto, questa pratica del tutto naturale potrà, a breve, riguardare anche le persone. Anche l’Italia, un giorno, potrà avere cimiteri “verdi” se un giorno la legge lo permetterà. E ognuno di noi, alla fine della propria vita, potrà trasformarsi in un albero. È questa l’idea su cui da tempo lavora il team italiano di Capsula Mundi, che ha realizzato un contenitore a forma di uovo in cui il corpo del defunto viene disposto in posizione fetale per poi essere posto sotto terra insieme ai semi di un albero

Nato per promuovere la creazione di cimiteri verdi nel nostro paese, Capsula Mundi è un contenitore a forma di uovo, realizzato in un materiale totalmente biodegradabile come la plastica di amido, dentro il quale il corpo del defunto viene disposto in posizione fetale. Ma da cui, invece di sole ceneri può nascere un bellissimo albero all’ombra del quale riposare.