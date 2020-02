Gigliola Cinquetti, una sedicenne vince il Festival di Sanremo

Il 1° febbraio 1964 a sorpresa la sedicenne Gigliola Cinquetti, vince il festival di Sanremo con la canzone Non ho l’età.

Un successo inaspettato

Il successo della giovanissima veronese, per l’occasione accoppiata alla cantante francese Patrizia Carli, arriva inaspettato e corona così un Festival ricco di novità presentato per la seconda volta consecutiva da Mike Bongiorno affiancato da Giuliana Lojodice. In quella edizione, infatti, è prevista una sola canzone vincitrice con l’abolizione del secondo e terzo posto.

Un record assoluto

Gigliola Cinquetti, la vincitrice è arrivata al Festival grazie alla vittoria nel concorso per “Voci Nuove” di Castrocaro Terme che all’epoca è un po’ la via più breve che un giovane talento possa percorrere per salire sul palcoscenico di Sanremo. Non è una meteora. Nello stesso anno vince anche l’Eurofestival, stabilendo un record assoluto. La sua compagna d’avventura Patricia Carli per la versione destinata al pubblico francese cambia testo e titolo della canzone che da Non ho l’età diventa Je suis à toi (Io sono tua).