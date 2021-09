Curley Weaver, una vita in blues

Il 20 settembre 1962 muore ad Almon, in Georgia, il bluesman Curley Weaver, uno dei più tipici esponenti del blues rurale georgiano

Il lavoro nel cantiere

Nato a Newton, il 26 marzo 1906 si trasferisce nel 1925 ad Atlanta, dove frequenta i fratelli Hicks Barbecue, Bob e Charlie Lincoln, e poi Buddy Moss e Blind Willie McTell. Tra il 1928 e il 1931 registra per la Columbia e la QRS. In seguito inizia a esibirsi ad Atlanta con una certa regolarità, accompagnato da Buddy Moss, dall’armonicista Slim Kirkpatrick e dal violinista Eddie Anthony. Nel 1933 incide numerosi dischi a suo nome e altrettanti in seno al gruppo dei Georgia Browns, per la casa discografica Banner. Per vivere, tuttavia, è costretto a lavorare in un cantiere ferroviario.

La cecità non lo ferma

Negli anni 1940 si unisce al più famoso ed originale Blind Willie McTell: inizia una lunga serie di vagabondaggi nelle campagne del Tennessee e delle Caroline e registra con l’amico una serie di brani per la Regal e la Sittin’ With. Nel frattempo continua ad esibirsi ad Atlanta, talora con McTell, più spesso con il solito Buddy Moss. Diventato cieco nel 1959, continua la propria attività d’intrattenitore musicale, finché una violenta crisi di uremia non lo uccide. Influenzato da Barbecue Bob, Weaver può essere considerato come un tramite tra il blues georgiano e quello più melodico, più vicino al ragtime e all’hillbilly bianco delle Caroline e della East Coast in genere. È infatti alla dodici corde che il notevole talento di Weaver emerge in tutta la sua leggerezza ed agile espressività, creando sottili filigrane di grande godibilità.