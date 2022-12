Abramo Allione, il pioniere

Il 29 dicembre 1982 muore a ottantasette anni Abramo Allione, uno dei pionieri dell’editoria musicale italiana.

L’Estudiantina

Nato a Torino nel 1910, a quindici anni se ne va a San Paolo del Brasile seguendo il padre, un industriale di tessuti. Due anni dopo il padre muore e lui torna nella sua città natale dove inizia a pubblicare “L’Estudiantina”, un periodico dedicato sia alla musica classica che alla musica leggera. Alla rivista, il cui titolo pare ispirato a quello di un celebre valzer di Emil Waldteufel, collaborano compositori prestigiosi per l’epoca come Arona, Brunetti, Ravasegna e altri. In un’epoca in cui molti considerano ancora la musica una sorta di nicchia per un’élite lui è uno dei pochi a prevederne una crescente diffusione di massa.

Finalmente editore

Nel 1916 raddoppia. A “L’Estudiantina” affianca un secondo periodico, “L’Araldo Musicale”, e contemporaneamente apre un negozio di musica, sempre a Torino, in via Carlo Alberto. Nel 1919 ottiene finalmente dalla Siae la sospirata qualifica di editore musicale e di compositore. Tre anni dopo apre anche una sede a Parigi. In questo periodo tra i suoi collaboratori ci sono i famosi autori di rivista Ripp e Bel Amì e il fiorentino Odoardo Spadaro, che pubblica per le sue edizioni la fortunata Ninna nanna delle dodici mamme. Pur con una sospensione tra il 1940 e il 1950 la sua attività non cesserà fino alla morte, anche se a partire dagli anni Settanta cederà l’editrice al figlio. Tra i grandi successi lanciati da Allione ci sono brani famosissimi come Creola, Sotto il cielo delle Antille e Nilo blu oltre a Il tango delle rose e Nannì.