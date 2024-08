A Rotterdam il Blue Green Roof aiuta la biodiversità

Immagazzinano acqua, puliscono l’aria, raffrescano gli ambienti: sono i tetti blu verdi, che contrastano il surriscaldamento climatico, contribuiscono alla biodiversità e assorbono sostanze inquinanti. Per realizzarli servono ingegno, materiali di qualità, applicatori validi ma i risultati, con qualche accorgimento, sono straordinari. È questo il caso del De Doelen, uno degli edifici più iconici della vibrante città di Rotterdam, da tempo meta imperdibile per chi ama l’architettura contemporanea. Costruito negli anni Trenta del secolo scorso, distrutto durante la Seconda guerra mondiale e poi ricostruito, il De Doelen da oltre mezzo secolo è il cuore della città olandese per i concerti, la musica classica, il jazz, la world music, i congressi e tutti gli eventi più importanti, come l’International Film Festival.

Il recente restyling che si è reso necessario per rendere ancora più accogliente il De Doelen ha interessato anche il tetto, per il quale sono stati coinvolti Derbigum e i suoi applicatori approvati. Il tetto esistente, inclinato, è stato demolito e al suo posto ne è stato installato uno piano di poco meno di 3 mila metri quadrati, ricoperto da un’ampia varietà di verde e con un sistema di stoccaggio dell’acqua piovana con una capacità di circa 300 metri quadrati. Il vantaggio è evidente: a parte l’evitare di sprecare una risorsa preziosa, in caso di forti piogge il tetto immagazzina l’acqua, che poi rilascerà successivamente, evitando di sovraccaricare le fognature. La tecnologia “Blue Green Roof” (BGR) è un elemento architettonico sostenibile riconosciuto a livello europeo, che combina la tipica vegetazione dei tetti verdi con un sistema avanzato per il controllo delle acque piovane. Ciò che rende unici i BGR è la loro capacità di raccogliere, conservare e riciclare l’acqua piovana, aiutando a prevenire danni da forti piogge e offrendo una riserva idrica durante i periodi di siccità.

«Il Blue Green Roof raccoglie l’acqua piovana durante i forti acquazzoni e contribuisce al raffreddamento quando fa caldo – spiega Franco Villa, Country Manager di Derbigum Italia -: un tetto multifunzione, che non si limita a svolgere un ruolo di copertura ma contribuisce a rendere la città più sostenibile. Ovviamente, quando si sceglie di realizzare un tetto del genere, è importante avere un manto di copertura adeguato, non solo impermeabile ma anche resistente alle radici».