Acqua Dolomia è l’acqua che fa la differenza

Amata da grandi e piccoli, adatta ai neonati, vincente nello sport e leader nel settore HORECA. È Acqua Dolomia: con un’elevata quantità di ossigeno naturalmente disciolto, simbolo di purezza, un’equilibrata concentrazione di minerali, un bassissimo contenuto di sodio e un’alcalinità naturale con pH 8, oltre a minerali come calcio, magnesio e bicarbonato, l’acqua delle Dolomiti possiede tutte le caratteristiche per distinguersi.

La sua storia è quella di una realtà legata al territorio, rispettosa dell’ambiente e portavoce di valori universali come benessere e sostenibilità, che ben si sposano con le nuove esigenze del mercato, in particolare della ristorazione, dell’ospitalità, del turismo.

Offrendo ai clienti di ristoranti, alberghi e caffè un’esperienza ristorativa d’alta gamma, Acqua Dolomia ha qualità organolettiche che le conferiscono un sapore unico, ideale in qualsiasi abbinamento culinario e grazie al quale ha ottenuto per ben per cinque edizioni, il prestigioso Superior Taste Award.

Non tutti sanno infatti, che l’acqua minerale è un elemento prezioso nella degustazione dei piatti e può influenzare la percezione del valore complessivo del servizio e del cibo, contribuendo a creare un’esperienza unica per i clienti di un locale.

Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, Acqua Dolomia si è affermata come scelta d’eccellenza nei ristoranti, hotel, bistrot e caffè più rinomati, in Italia e nel mondo.

Ma c’è di più…

Nell’abbinamento felice tra hospitality e il mondo dell’acqua, un ruolo di rilievo lo giocano i nuovi Chef e Sommelier, ristoratori, albergatori e gestori di locali di pregio, sempre più interessati a portare in carta prodotti di qualità superiore, proprio come Acqua Dolomia.

Dettaglio non di poco conto, considerando che il brand Dolomia, a seguito del recente aumento del capitale sociale di 4 milioni di euro, ha dato inizio a una fase di crescita che punta al consolidamento dal punto di vista dell’efficienza, della sostenibilità e dell’apertura ai mercati esteri.

Consapevole dei cambiamenti del mercato, Acqua Dolomia ha stipulato un piano di investimenti che prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel triennio 2023 – 2025, e cioè dall’arrivo della nuova proprietà e del nuovo management e punta a rafforzare la competitività aziendale, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più curato ed eccellente.

“A seguito degli investimenti di 5,7 milioni di euro per la costruzione di sei baie di carico, dell’ampliamento del magazzino e del settaggio delle linee produttive che hanno portato ad un deciso efficientamento dell’area logistica e produttiva, è previsto lo stanziamento di ulteriori 4,3 milioni di euro nel 2025 per l’installazione di un impianto fotovoltaico di 1MW, che permetterà un risparmio stimato fra il 15 e 20% dei consumi energetici totali. Altro punto cardine sarà la gestione automatica della movimentazione di prodotto finito e materie prime fra produzione e magazzino attraverso la messa in funzione di sette carrelli automatici (AGV), che miglioreranno l’efficienza logistica e, soprattutto, il sistema di sicurezza all’interno della struttura. Avremo anche il condizionamento delle aree produttive vetro e plastica per migliorare le condizioni lavorative”

Dice il direttore generale di Acqua Dolomia, Federico Trost.

Nei prossimi anni, un ulteriore investimento sarà dedicato al miglioramento delle condizioni di lavoro dei circa 50 dipendenti dell’azienda, per lo più da persone del luogo, con nuovi obiettivi in ambito di parità di genere – la cui certificazione è attesa per il 2026 – e formazione, tra cui digitalizzazione, lingue straniere e controllo di gestione.

Un sorso dopo l’altro, dalle montagne verso sempre nuovi traguardi.

Proprio come l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo e brand ambassador Federica Brignone, modello di sportività ed eleganza, di forza, determinazione e amore per la natura, che incarna perfettamente i valori di sostenibilità, benessere, eccellenza promossi dal marchio.

I medesimi valori che hanno portato Acqua Dolomia dalle Dolomiti Friulane – patrimonio UNESCO, alle tavole dei migliori ristoranti con le linee Exclusive, Emotion ed Elegant dedicate all’HORECA e che si sposano perfettamente con le mise en place più eleganti e curate, rendendo l’esperienza del gusto semplicemente perfetta.