Albert “Al” Wynn, un trombone da leggenda

Il 29 luglio 1907 nasce a New Orleans, in Louisiana, il trombonista Albert L. Wynn, più conosciuto come Al Wynn.

Gli inizi a Chicago e l’esperienza in Europa

Durante i primi anni dell’infanzia Al si trasferisce con la famiglia a Chicago, dove si dedica allo studio del trombone. All’inizio degli anni Venti suona nella Bluebirds Kid Band. Successivamente viene scritturato per il circuito TOBA con Ma Rainey e nel 1927 suona con Charlie Creath sul piroscafo St. Paul. Negli anni 1927 e 1928 dirige una propria orchestra a Chicago. Nel 1929 si trasferisce in Francia e da qui, poco tempo dopo, raggiunge Sam Wooding in Spagna suonando con questo leader per diciotto mesi. Lascia quindi l’orchestra di Wooding per stabilirsi in Europa dove suona con il cantante-ballerino Harry Flemming, partecipando a varie tournée.

Una carriera interrotta soltanto dai problemi di salute

Nel settembre del 1932 torna negli Stati Uniti e suona per breve tempo a New York con i Bechet-Ladnier Feetwarmers. Si stabilisce poi a Chicago, dove suona prima con Carroll Dickerson e poi con Jesse Stone, nel 1934. Successivamente va in tournée con Reuben Reeves poi nuovamente con Jesse Stone, Jimmy Noone, Richard M. Jones. Suona per poco tempo con Earl Hines e, dal maggio del 1937 al 1939, con Fletcher Henderson. Alla fine di quell’anno si unisce a Jimmy Noone in una big band da lui formata. Nel 1941 è con l’orchestra di Fletcher Butler. Negli anni Quaranta suona come free-lance a Chicago e poi apre un negozio di dischi. Fra il 1955 e il 1960 entra a far parte dell’orchestra di Franz Jackson. Suona poi con la Gold Coast Jazz Band e nel 1964 è con Little Brother Montgomery. Successivamente, a causa delle cattive condizioni di salute, è costretto ad abbandonare la musica. Muore nel 1973.