Allevamento in gabbia, iH Hotels prende posizione

A seguito del dialogo con l’organizzazione per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality Italia, iH Hotels ha pubblicato sul sito il proprio impegno cage-free in cui dichiara di non utilizzare uova e ovoprodotti provenienti da allevamenti in gabbia e da sistemi combinati.

iH Hotels, azienda proprietaria di 15 hotel in tutta Italia, ha deciso di prendere ufficialmente le distanze da una delle pratiche crudeli dell’industria alimentare, pubblicando sul sito la propria politica “cage-free”. Questa decisione, che giunge dopo conversazioni con Animal Equality, avrà un impatto diretto su migliaia di galline ogni anno.

Con questo annuncio, iH Hotels entra nel novero delle molte aziende italiane e internazionali che hanno deciso di fare la propria parte per eliminare le gabbie una volta per tutte. Ora come Animal Equality ci auguriamo che anche altre realtà che operano in altri settori, come Fratelli La Bufala, La Piadineria e MSC Crociere, tre aziende che non hanno ancora pubblicato un impegno cage-free sul proprio sito, prendano una posizione netta al riguardo.

Come documentato più volte attraverso varie investigazioni, le galline allevate in gabbia per le loro uova sono costrette a vivere tutta la loro vita in uno spazio strettissimo, su un pavimento di rete metallica, senza poter nemmeno stendere completamente le ali. I sistemi combinati inoltre sono strutture multipiano dotate di cancelletti frontali e partizioni trasversali interne ai piani che possono permettere il confinamento permanente in gabbia limitando il movimento all’interno dei singoli piani a causa della presenza di partizioni interne. Per questo motivo sono di fatto del tutto paragonabili alle gabbie.

“Il ruolo delle aziende come iH Hotels è essenziale per eliminare questo crudele e arcaico sistema dagli allevamenti e ridurre così progressivamente le sofferenze degli animali. La scelta di questa nota catena alberghiera rappresenta una posizione importante, perché incide non solo in modo efficace nella battaglia contro l’uso delle gabbie negli allevamenti, ma anche sulla consapevolezza dei clienti e consumatori, sempre più attenti a queste tematiche e alla scelta di strutture in linea con i propri valori.” dice Matteo Cupi, Direttore Esecutivo in Italia e Vicepresidente per l’Europa.