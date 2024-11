Don Stovall, il sassofonista che lasciò il jazz per un lavoro sicuro

Il 20 novembre 1970 muore a New York, il sassofonista e clarinettista Don Stovall, a lungo uno dei punti fermi del gruppo di Red Allen.

Gli inizi al violino

Nato a St. Louis, nel Missouri, il 12 dicembre 1913 Donald Stovall detto Don inizi a suonare come violinista passando soltanto in un secondo momento al sassofono e al clarinetto. Nei primi anni Trenta suona con Dewey Jackson, Fate Marable e Lil Armstrong nella zona di Buffalo dove nel 1937 e nel 1938 mette in piedi anche una formazione a suo nome. Nel 1939 si trasferisce a New York, dove ottiene varie scritture da Sam Price, Snub Mosely e Eddie Durham, prima di entrare a far parte dell’orchestra di Cootie Williams nel 1941.

Con Red Allen

Nel 1942 entra a far parte del sestetto di Red Allen con il quale resta fino al 1950, salvo un breve periodo del 1956, in cui suona con Peanuts Holland. Ottimo musicista swing e dalla tecnica sicura gode di molta considerazione tra i suoi colleghi musicisti. Nonostante il buon successo nel 1950 decide di chiudere con la musica. Non torna più sulla decisione e trascorre il resto della sua vita lavorando per una compagnia telefonica.