Da Powy il white paper sui veicoli elettrici negli alberghi

Powy, azienda che possiede, sviluppa e gestisce una rete di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, ha pubblicato il white paper Ricarica per veicoli elettrici nell’hospitality: un vantaggio competitivo da cogliere oggi, che analizza l’importanza delle stazioni dedicate alla mobilità elettrica per il settore dell’ospitalità, evidenziando come queste possano rappresentare un valore aggiunto per le strutture ricettive.

Oggi, il mercato italiano delle strutture di ricarica sta crescendo in modo significativo, sostenuto da importanti investimenti ed una crescente consapevolezza degli utenti che viaggiano in modo sostenibile. Alla metà del 2024, in Italia circolavano oltre 230.000 auto elettriche, con previsioni di un aumento crescente nei prossimi anni. Si stima che ogni anno questo numero raddoppi considerando l’afflusso di turisti stranieri, dove la mobilità elettrica è in netto anticipo rispetto all’Italia.

Questo trend è alimentato dall’interesse crescente verso soluzioni di mobilità green, come dimostrato dagli incentivi sulle auto puramente elettriche, letteralmente andati a ruba in poche ore durante il click day dello scorso 3 giugno, guidato da una maggiore sensibilità ambientale e dal desiderio dei consumatori di ridurre la propria impronta ecologica. Gli utenti che scelgono questo tipo di viaggio tendono a possedere un potere di spesa medio-alto e cercano strutture in grado di offrire servizi come le stazioni di ricarica, diventate un fattore determinante nelle loro scelte di prenotazione.

Uno studio di Booking, infatti, ha rivelato che il 57% dei turisti preferisce soggiornare in strutture certificate come green. Inoltre, un’analisi condotta da Virta e Kantar mostra che per il 95% degli intervistati, la disponibilità di punti di ricarica influisce positivamente sulle decisioni di prenotazione.

La guida elaborata da Powy fornisce un quadro dettagliato su queste tendenze di mercato, integrando ricerche di settore e offrendo indicazioni pratiche su come le strutture ricettive possano soddisfare queste nuove esigenze, migliorando la propria offerta e posizionandosi in modo competitivo nel mercato della mobilità elettrica.

Per questo agire subito potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio competitivo all’interno del proprio mercato, migliorando così l’esperienza degli ospiti e attraendo nuovi turisti alla ricerca di servizi di qualità e sensibili al tema.

Il white paper di Powy evidenzia come le stazioni di ricarica rappresentino non solo un servizio sempre più richiesto, ma anche un’opportunità strategica per le strutture ricettive, che se colta affidandosi a partner esperti del settore, attrae e fidelizza una fascia strategica di clientela, sia per il potere di acquisto che per la rapida crescita in Italia che all’estero. Oltre ad attrarre nuova clientela, le stazioni di ricarica possono generare ritorni economici addizionali: dallo studio condotto da Powy, infatti, emerge anche una stima indicativa di quali potrebbero essere i ricavi medi delle strutture provenienti dal servizio delle proprie stazioni.

“Questo white paper non è solo una guida pratica per chi desidera offrire un nuovo e, crediamo, ormai indispensabile servizio ai propri clienti,” afferma Federico Fea, CEO di Powy, “ma dimostra anche l’importanza per un Paese che come l’Italia fa del turismo un pilastro della sua economia, di venire incontro alla crescente domanda estera e nazionale per questi servizi affidandosi a partner esperti che possano garantire nel tempo un’eccellente esperienza d’uso ai clienti”.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il white paper completo, visitare il sito: https://powy.energy/guida-installare-colonnine-ricarica-hotel/