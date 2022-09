Anche il gioco legale scende in campo nella lotta per il clima

Maltempo, inondazioni, siccità, caldo estremo. L’estate 2022 sarà ricordata come una delle più torride e allo stesso tempo delle più instabili della storia. Colpa del cambiamento climatico, o meglio colpa dell’uomo. Soprattutto se non è in grado di porre rimedio ai suoi danni.

Urge quindi un cambiamento nel nostro stile di vita, una rivoluzione nel nostro sistema produttivo in cui tutti possono fare la loro parte. Anche il gambling, che da tempo ha iniziato a guardare con attenzione alle dinamiche green. “Molte aziende del settore hanno messo in campo delle politiche legate alla sostenibilità e all’ambiente – spiegano dalla redazione di WiseCasino – perché gioco responsabile vuol dire anche questo: guardare al mondo che ci circonda e partecipare al cambiamento”.

Un esempio virtuoso, solo per fare un nome, è quello di Sisal, che nel 2021 ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite e ha avviato diverse campagne per arrivare al prestigioso obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2030. Da un anno infatti le sedi italiane di questo brand si servono di energia rinnovabile, con un risparmio stimato di oltre 3.500 tonnellate di CO2. Una rivoluzione green che coinvolge anche la componente digitale, visto che i server dell’azienda sono stati spostati in Data Center sostenibili per azzerare l’impatto ambientale. Un impegno, quello di Sisal, che gli è valso la medaglia Silver di Ecovadis nonché il rating ESG da parte di Sustainalytics e MSCII. “Un impegno che non finisce e qui e che coinvolge anche altri protagonisti del settore” precisano ancora da WiseCasino.

Tra questi anche Snaitech, che vede nella tutela e nel rispetto dell’ambiente strumenti di valorizzazione aziendale e fattori di crescita. “Il nostro impegno per l’ambiente non deve essere una scommessa ma una sfida – aveva affermato l’amministratore delegato Fabio Schiavolin – Da vincere, insieme, ogni giorno e con l’impegno di tutti. Per ogni persona di Snaitech, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente si confermano valori cardine della strategia d’impresa. In un contesto climatico in rapida evoluzione, l’utilizzo di energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili, l’impegno per la tutela del comprensorio ippico nel cuore di Milano e le costanti azioni di CSR in termini di sostenibilità, rappresentano per il nostro Gruppo azioni concrete a sostegno di questo importante progetto”.

Il mondo del gioco quindi gioca la sua partita. In attesa che anche altri soggetti si decidano a scendere in campo in maniera convinta per salvare il pianeta.