Arachidi bollite contro l’allergia

Possono le arachidi bollite aiutare a curare i bambini che sono allergici? La risposta a questa curiosa domanda ancora non è definitiva, ma risultati promettenti arrivano da uno studio di fase guidato dalla Flinders University, pubblicato su Clinical & Experimental Allergy.

Per lo studio, 70 bambini di età compresa tra 6 e 18 anni con allergie alle arachidi hanno ricevuto arachidi bollite per 12 ore per 12 settimane, arachidi bollite per 2 ore per 20 settimane e arachidi tostate per 20 settimane, fino a una dose di mantenimento target di 12 arachidi tostate quotidianamente.

Cinquantasei dei 70 (80%) partecipanti sono diventati desensibilizzati alle noccioline.

Eventi avversi correlati al trattamento sono stati segnalati in 43 (61%) partecipanti, 3 dei quali si sono ritirati dallo studio.

“L’immunoterapia orale con arachidi bollite seguite da arachidi tostate – scrivono gli autori della ricerca-rappresenta un approccio pragmatico che sembra efficace nell’indurre la desensibilizzazione ed è associato a un profilo di sicurezza favorevole”.

(ANSA)