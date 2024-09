Archibald, il bluesman dal canto possente

Il 14 settembre 1912 nasce a New Orleans, Louisiana il cantante e pianista di blues Archibald il cui vero nome è John Leon Gross.

Tutta a vita a New Orleans

Bluesman poco noto, vissuto per quasi tutta la vita a New Orleans fra i club della città del delta, impara a suonare il pianoforte da bambino. Inizia a suonare alle feste e in seguito nei bordelli verso la fine degli anni Venti sotto la guida del pianista Burnell Santiago. Agli inizi si fa chiamare Archi Boy, poi Archibald. La seconda guerra mondiale interrompe la sua attività spedendolo in India con la divisa dell’esercito statunitense.

Stack-a-Lee Blues

Tornato a New Orleans riprende a suonare nei bar e nei club e soltanto nel 1950 riesce a registrare qualche disco. La sua versione di Stack-a-Lee Blues ottiene un buon successo. Vari problemi di salute e la dipendenza dall’alcool i gli impediscono di sfruttare al meglio la popolarità per cui si può dire alla fine non riesce a uscire dai confini della Louisiana. Una crisi cardiaca lo uccide l’8 gennaio 1973 a New Orleans. Il suo canto possente è tipico di quegli interpreti che cercano di creare un legame fra la musica delle barrelhouse e il jazz di New Orleans.