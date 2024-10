Arild Andersen, originalità e un grande virtuosismo

Il 27 ottobre 1945 nasce a Oslo, in Norvegia, il contrabbassista e compositore Arild Andersen, uno dei grandi jazzisti della penisola scandinava.

Gli inizi con Garbarek

Dopo aver studiato privatamente con George Russell esordisce nel 1967 come bassista del quartetto di Jan Garbarek e contemporaneamente come accompagnatore della cantante Karin Krog. Sia pur in maniera non esclusiva continua a suonare con Garbarek fino al 1973, accompagnando però nello stesso periodo vari musicisti statunitensi tra cui Chick Corea, Sonny Rollins, Don Cherry, Roswell Rudd, Mal Waldron ed Archie Shepp.

Tra i migliori jazzisti scandinavi

Nel 1970 se ne va in tournée in Francia e in Africa con Stan Getz. Nel 1974 si trasferisce per un po’ negli Stati Uniti e in Canada, dove suona con Sam Rivers e Paul Bley. Tornato in Norvegia dà vita a un proprio quartetto destinato a durare nel tempo. Più volte votato come il miglior jazzista norvegese dell’anno, Andersen ha dimostrato fin dagli anni Sessanta una originalità e un grande virtuosismo strumentale che, uniti alle doti di leader, ne fanno un musicista di punta della penisola scandinava.