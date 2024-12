ART CITY a Bologna

La tredicesima edizione di ART CITY Bologna avrà luogo dal 6 al 16 febbraio 2025 attirando, come oramai di consueto, l’attenzione di un pubblico amante dell’arte contemporanea con una ricca proposta di eventi.

Promossa dal Comune di Bologna e BolognaFiere e diretta per l’ottavo anno consecutivo da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, la manifestazione si affiancherà, come da tradizione, al programma di Arte Fiera, che quest’anno si svolgerà dal 7 al 9 febbraio 2025, con preview su invito il 6 febbraio.

Lo Special Program di questa edizione di ART CITY Bologna, Le Porte della Città, è legato alla città e alle sue dieci Porte storiche. Un circuito di opere realizzate da alcuni artisti e artiste dialogherà con la storia, le trasformazioni sociali e le transizioni morfologiche che hanno attraversato la città felsinea nel tempo.

Il festival di arte contemporanea si inserisce nel percorso che lungo i viali della città per 8 chilometri collega una Porta all’altra dedicando a ciascuna di esse un progetto artistico che il pubblico scoprirà, tappa dopo tappa.

Presenti nel capoluogo emiliano dal 1300, le Porte erano in origine dodici; seguendo l’evoluzione urbanistica, negli anni hanno mutato le loro caratteristiche architettoniche divenendo silenti testimoni di importanti eventi cittadini, quali ingressi trionfali di eserciti, battaglie perse, cortei danzanti e lotte di resistenza antifascista e di conquista dei diritti civili.

In origine poste a difesa della città, le Porte sono diventate nell’immaginario comune dei riferimenti architettonici che, come bussole, forniscono un orientamento nello spazio. “Dentro Porta”, “Fuori Porta” sono solo due delle innumerevoli espressioni che quotidianamente cittadini e cittadine utilizzano per fissare un appuntamento con qualcuno, dare un’indicazione a un turista o semplicemente geolocalizzare uno spazio ancora da esplorare.

Fin dall’antichità le porte rappresentano, inoltre, valichi rituali, luoghi di transizione, zone di confine che collegano uno spazio esterno a uno interno. Sono ancora oggi la metafora di un passaggio geografico, di una migrazione, ma anche di un movimento verso nuove forme di esistenza e di futuri possibili da interpretare nello Special Program di ART CITY Bologna 2025 attraverso la lente dell’arte contemporanea.

Main Sponsor di questa edizione di ART CITY Bologna è Banca di Bologna che dal 2007 al 2009 ha promosso una campagna di restauro delle Porte cittadine.

“Banca di Bologna è da sempre impegnata a supporto di iniziative che valorizzano il patrimonio artistico e culturale del territorio e che promuovono l’arte in tutte le sue forme” – afferma Alberto Ferrari, Direttore Generale di Banca di Bologna – “L’impegno che lega la Banca alle Porte monumentali della città di Bologna viene da lontano. Risale al 2007 il primo progetto di intervento per il restauro e la valorizzazione di questi complessi monumentali. Durante il biennio 2007-2009 la Banca sostenne i costi di restauro portando le Porte al loro antico splendore. È quindi con particolare piacere e coinvolgimento che Banca di Bologna si appresta a sostenere un’iniziativa che mira a rendere nuovamente protagoniste le Porte, nel contesto di un progetto pensato per rinnovarne l’immagine e ridefinirne la storia d’uso, continuando la collaborazione con il MAMbo, come negli ultimi anni.”

L’identità visiva di ART CITY Bologna, a cura di Giulio Ferrarella (Al mare.Studio), fa eco alle Porte della città. L’ispirazione grafica, in linea con l’estetica dell’edizione 2024 di ART CITY Bologna, si basa sull’uso di forme essenziali, arricchite da effetti optical che creano un’immagine dinamica e in grado di catturare l’attenzione. La scelta del rosso, in una sua tonalità vibrante, evoca le atmosfere calde di Bologna e la vitalità che la contraddistingue.

Come ogni anno ART CITY Bologna avrà un vasto programma di mostre e iniziative che sarà pubblicato in prossimità della rassegna sul sito www.artcity.bologna.it.

All’interno del sito web della kermesse, i soggetti pubblici e privati che desiderano proporre il proprio progetto per essere inseriti nelle proposte ART CITY Bologna 2025 dovranno manifestare il loro interesse compilando sinteticamente un modulo on-line, già presente nella home del sito web di ART CITY Bologna, entro domenica 15 dicembre 2024.