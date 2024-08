Buster Smith, il maestro di Bird

Il 26 agosto 1904 nasce a Ellis County, in Texas, il sassofonista e clarinettista Buster Smith, registrato all’anagrafe con il nome di Henry Smith

Prof Buster

Soprannominato “Prof” per l’abilità con la quale suona l’alto e il clarinetto, inizia a suonare da autodidatta, anche se negli anni dell’infanzia prende qualche lezione dal fratello Boston, pianista. Nel 1922 debutta nel Voddie White Trio come clarinettista e proprio in questo gruppo passa al sax alto, alternando i due strumenti. Scritturato da diverse formazioni che all’epoca suonano a Dallas, nel 1925 si trasferisce a Oklahoma per far parte dei Blue Devils allora diretti dal trombonista Emir Coleman. Successivamente la formazione passa agli ordini di Walter Page e nel 1926, quando Page, Jimmy Rushing e Hot Lips Page abbandonano l’orchestra per entrare in quella di Bennie Moten, Buster prende la direzione dei Blue Devils che tiene uniti fino al 1933.

L’incontro con Charlie Parker

Nel 1933 accetta di suonare in un’orchestra che opera a Kansas City e che è codiretta da Bennie Moten e George E. Lee. Nel 1935, codirige con Count Basie una piccola formazione estratta dai resti dell’orchestra di Moten, disciolta a seguito della morte del leader, denominata The Barons Of Rhythm. Nel 1936 dopo aver diretto un gruppo sotto suo nome, verso la fine dell’anno suona con Claude Hopkins. Diviene poi l’arrangiatore dell’orchestra di Basie, e suona per un breve periodo con Andy Kirk. Durante l’estate del 1938 anno dirige una sua orchestra della quale fac Charlie Parker. Secondo Ross Russell, Smith è praticamente il primo vero maestro di Bird. Successivamente lavora come arrangiatore per le formazioni di Gene Krupa e Hot Lips Page. Suona poi con Don Redman, Eddie Durham, Snub Mosley e molti altri. Muore il 10 agosto 1991.