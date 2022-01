Carbone vegetale, utile per la digestione

Oggi una scienza emergente è la zoofarmacognosia, un modo nuovo di studiare e conoscere le proprietà delle piante attraverso l’osservazione di come queste vengano utilizzate dagli animali per i loro problemi di salute. Il Carbone vegetale ci fornisce un esempio concreto di questo tipo di metodologia di ricerca. Infatti alcuni studiosi riferiscono che delle scimmie (le Red Colobus) sono solite mangiare i frutti del mango assieme a del carbone di legna che recuperano nella foresta in zone che hanno subito incendi. Qual è il motivo di questa curiosa abitudine? Il Carbone sembra essere in grado di legare le sostanze tanniche presenti nel frutto e che altrimenti renderebbero meno digeribili le proteine di cui il mango è ricco. Le proprietà assorbenti del carbone quindi non sono oggi note solo all’uomo, ma probabilmente da molto tempo anche ad alcuni animali.

Note

Si consiglia l’assunzione di preparati a base di Carbone vegetale distanziata da quella di farmaci (almeno due ore), in quanto potrebbe interferire con il loro assorbimento. ** Questo articolo è meramente divulgativo e non ha alcuna pretesa scientifica.

