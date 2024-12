Carla Thomas, la figlia di Rufus che ha continuato da sola

Il 21 dicembre 1942 nasce a Memphis, nel Tennessee, la cantante Carla Thomas, figlia di Rufus Thomas. All’anagrafe la bambina è registrata con il nome di Carla Venita Thomas.

Il sodalizio con Rufus

Non è infrequente che grandi personaggi della musica inizino la loro carriera per imitazione di un genitore o di un fratello maggiore. Nel caso di Carla Thomas l’imitazione diventa una vera e propria collaborazione, quasi un passaggio del testimone tra generazioni. Rufus Thomas, il padre, cresciuto nel mondo del “vaudeville” degli inizi del secolo, firma un contratto insieme alla figlia Carla e con lei pubblica il brano ‘Cause I love you che ottiene un grande successo. L’anno seguente Carla debutta come solista con Gee Whiz ottenendo un nuovo strepitoso successo.

Una stella della Stax

A partire dal 1965 Carla Thomas è una delle stelle della casa discografica Stax Records. Negli anni Settanta la sua parabola artistica sembra destinata a terminare ma non accade. Periodicamente torna al successo con vari e interessanti progetti artistici. Nel 1993 Thomas viene insignita del prestigioso Pioneer Award dalla Rhythm & Blues Foundation per la sua carriera. Nel 2003 è una delle protagoniste femminili del film-documentario ” Only the Strong Survive”, un grande affresco sul soul diretto da Chris Hegedus e D.A. Pennebaker, presentato anche al Festival di Cannes.