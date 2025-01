Carson Smith, un contrabbasso per il jazz californiano

Il 9 gennaio 1931 nasce a San Francisco, in California, il contrabbassista Carson Smith, il cui nome completo è Carson Raymond Smith.

Gli inizi con Gerry Mulligan

A tredici anni Carson inizia a studiare il contrabbasso mentre frequenta le scuole medie e ben presto inizia l’attività professionale suonando dapprima in formazioni commerciali ed entrando poi nel gruppo di Gerry Mulligan con il quale suona per dieci mesi. Nel 1954 è al fianco di Chet Baker e l’anno seguente suona con Russ Freeman. Dal 1956 al 1957 viene scritturato da Chico Hamilton e nel 1959 suona in California e segue in tournee Stan Kenton della cui orchestra è entrato a far parte. Negli anni seguenti si stabilisce a Las Vegas dove suona lungamente nell’orchestra diretta da Jack Teagarden.

Fantasia e abilità

Nel 1964 è di nuovo al fianco di Gerry Mulligan per un concerto a Hollywood e, nello stesso anno, parte con George Auld per una tournée in Giappone. Strumentista assai preciso e sensibile, Carson attraversa un momento di grande notorietà nel periodo di maggior fulgore del jazz californiano. Ciò accade in particolare quando suona nell’orchestra di Chico Hamilton, ove la libertà di improvvisazione è molto ampia, e al fianco di Mulligan e Baker, nelle cui formazioni dimostra una notevole fantasia come improvvisatore e una notevole abilità nel sostenere i solisti. Muore il 2 novembre 1997.