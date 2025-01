Cinque libri green da regalare

Regalare un libro, in particolare, è una scelta di grande valore: un libro può educare, intrattenere, emozionare, e accompagnare il lettore per tutta la vita. Se poi il libro scelto ha un tema legato alla sostenibilità, il regalo acquista un ulteriore livello di significato, promuovendo la consapevolezza e l’azione verso un futuro più verde.

Quest’anno, perché non scegliere un dono che possa ispirare il ricevente a vivere in modo più sostenibile? Ecco cinque libri a tema green – scritti da giornalisti ambientali e divulgatori – diversi tra loro ma uniti dall’importante messaggio ecologico che trasmettono.

Abbiamo selezionato per voi cinque opere che invitano alla riflessione e ispirano azioni concrete. Dai consigli pratici su come adottare stili di vita più sostenibili, alle storie dei piccoli grandi eroi di economia circolare, dalla profonda connessione tra cinema e ambiente, alle opportunità degli ecolavori, fino alla magia de Il Rigiocattolo (in uscita in questi giorni in libreria), una fiaba che batte al ritmo del cuore verde.

1) 10 idee per salvare il Pianeta prima che sparisca il cioccolato

Autori: Matteo Nardi e Letizia Palmisano (2021, Città Nuova). Disponibile anche in e-book

Questo libro affronta tematiche ambientali con un approccio originale e leggero, suggerendo soluzioni pratiche per proteggere il nostro pianeta. Attraverso l’esempio evocativo della possibile scomparsa del cioccolato, gli autori vogliono sensibilizzare i lettori sull’importanza di ogni piccolo gesto quotidiano nella lotta contro il cambiamento climatico. Frenare tutto ciò è una sfida che richiede un impegno da parte di tutti noi, a partire dalle nostre scelte quotidiane: la mobilità, il riciclo dei rifiuti, i consumi di energia, l’alimentazione, lo svago e lo sport. In ogni momento della nostra giornata è possibile contribuire a salvare l’ambiente. Questo libro ci spiega come fare.

2) Ecovisioni. L’ecologia al cinema dai fratelli Lumière alla Marvel in 100 film e 5 percorsi didattici

Autore: Marco Gisotti (2022, Edizioni Ambiente)

Il libro per gli amanti del cinema dal cuore verde è sicuramente Ecovisioni!

Cinema ed ecologia sono “invenzioni” del diciannovesimo secolo. Il loro primo punto di contatto si ha nel 1897, quando uno degli operatori dei fratelli Lumière in giro per il mondo, Kamill Serf, riprende un pozzo di petrolio in fiamme a Baku, capitale dell’Azerbaigian. Si tratta di una semplice ripresa di 36 secondi, ma è quella che il cineasta e critico francese Bertrand Tavernier definì «il primo film ecologista mai realizzato».

È proprio da questo cortometraggio che parte Ecovisioni, l’analisi dettagliata di come la coscienza ambientalista abbia influenzato, e continui a influenzare, le storie arrivate a noi attraverso il grande schermo. Ed è, allo stesso tempo, l’indagine di come il cinema sia riuscito a documentare, con espedienti e linguaggi sempre nuovi, le trasformazioni ambientali dal secolo scorso a oggi.

In questo libro, Marco Gisotti ripercorre 125 anni di storia del cinema attraverso 150 opere cinematografiche, di cui 100 film in dettaglio – da Metropolis a King Kong, da Wall-E a La Principessa Mononoke, da Into the Wild al più recente Siccità – e altre 50 produzioni analizzate più sinteticamente all’interno di cinque percorsi didattici, che spaziano dai documentari alle serie TV e alle serie animate.

3) 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti. Storie di Economia Circolare

Autrice: Letizia Palmisano. Editore‎ (2023, Città Nuova). Disponibile anche in e-book

Letizia Palmisano racconta storie affascinanti di chi ha saputo dare agli oggetti una seconda, terza o persino settima vita, esemplificando i principi dell’economia circolare. Un libro che apre gli occhi sulla bellezza e necessità di cambiare il nostro rapporto con gli oggetti che possediamo e che utilizziamo. Condivisione, riuso, prestito, riciclo, riparazione, ricondizionamento sono le parole d’ordine di una nuova economia, più green e sostenibile. La cosiddetta economia circolare è un modello che ha l’obiettivo di ridurre gli sprechi e aumentare il ciclo di vita degli oggetti attraverso pratiche virtuose. Dagli abiti vintage ai libri di seconda mano, dalla smart mobility ai giochi ecosostenibili, un nuovo modello economico che sta trasformando il nostro modo di vivere attraverso nuove mode, iniziative e tendenze, che sta prendendo sempre più piede e genera ogni giorno idee capaci di modificare profondamente un sistema economico ormai insostenibile.

4) 100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e sostenibili

Autori: Marco Gisotti e Tessa Gelisio (2019, Edizioni Ambiente)

Quanti sono i lavori verdi in Italia? Quali le professioni più richieste? E le green skills che consentono una maggiore stabilità nel mercato del lavoro? 100 Green Jobs per trovare lavoro è la guida più aggiornata e completa su tutto quello che bisogna fare per diventare lavoratori verdi. Dopo una serie di interviste ad alcuni protagonisti del mondo del lavoro e dell’imprenditoria, il volume esplora le implicazioni e le potenzialità della transizione alla circolarità in 18 settori, dall’agricoltura alla comunicazione, fino alla moda e all’ecofinanza. Presenta poi un quadro delle competenze verdi sempre più richieste, ed elenca tutti gli strumenti – i fabbisogni Inapp, le Skills for Jobs dell’Ocse, il Sistema informativo Excelsior, i tirocini, la Garanzia giovani, l’offerta formativa regionale, gli ammortizzatori sociali – che danno un supporto concreto a chi cerca lavoro, a chi vuole cambiarlo o a chi lo ha perso e vuole reinventarsi nel green. Il volume si conclude con l’elenco delle 100 professioni verdi più richieste, e di ciascuna specifica attitudini richieste, formazione e possibilità occupazionali.

5) Il Rigiocattolo

Autrice: Letizia Palmisano. Illustratrice: Anna Curti (2024, Città Nuova)

Nel suo ultimo lavoro, Palmisano racconta attraverso una favola dal cuore verde, rivolta ai bambini dai 5 anni in su, i principi dell’economia circolare per permettere anche ai più piccoli di capire la loro importanza. Il libro narra infatti la storia di tre giocattoli: Bruno, un orsetto di peluche, Nola, una pianola giocattolo color arcobaleno, e Tuffolino, un coraggioso camioncino, i quali si ritrovano insieme in circostanze misteriose nel laboratorio di Rigiocattolo. Guidati dal robot Milo, un veterano del luogo, i tre protagonisti scopriranno che l’arrivo al Rigiocattolo non sarà per loro la fine, ma l’inizio di una nuova avventura. Una storia di amicizia, di speranza e di ecosostenibilità che ci ricorda come nessuno sia mai troppo piccolo o troppo grande per fare la propria parte affinché il mondo sia più verde.

In un periodo dell’anno tanto incline al consumo, scegliere un regalo che promuova la consapevolezza e l’azione positiva è un modo potente per diffondere gioia e speranza per il futuro del nostro pianeta e… un libro è una porta aperta verso il possibile.