Come proteggere le piante dal freddo: a cosa fare attenzione?

Proteggere le piante dal freddo è possibile grazie ad alcuni consigli da parte degli esperti. Che sia per hobby o meno, quando arrivano le temperature rigide è fondamentale attuare alcune soluzioni per contrastare il gelo e le conseguenze dello stesso. Alcune specie sono da esterno e altre da interno, ognuna delle quali con esigenze totalmente differenti. Approfondiamo meglio l’argomento.

Proteggere le piante da esterno dal freddo

Quando arrivano le temperature basse dell’inverno è necessario prepararsi e conoscere le metodologie di protezione delle varie specie vegetali. Al fine di non commettere errori il consiglio è di approfondire gli argomenti su un sito di giardinaggio, così da poter trovare suggerimenti utili da parte degli esperti del settore per la cura delle piante da esterno e interno.

Le tipologie da esterno, lasciate in giardino o in terrazzo, dovranno essere comunque protette dagli agenti atmosferici. Il primo passo è conoscere le esigenze specifiche delle specie che si possiedono: alcune varietà, per esempio gli agrumi, possono essere più sensibili al freddo mentre altre, come le sempreverdi, contrastano il gelo e sono più resistenti.

Tra i metodi più semplici, si potrebbe utilizzare un telo di tessuto non tessuto adatto a creare una sorta di copertura termica, che lascia respirare la pianta. Andrà fissato saldamente, affinché possa resistere ai giorni ventosi, senza comunque stringerlo troppo per non danneggiare foglie e rami.

Quando possibile è bene raggruppare le piante in una zona riparata del giardino o del terrazzo, preferendo un muro esposto al sole per sfruttare il calore che si accumula durante il giorno. Tra i consigli da considerare c’è anche il sollevare i vasi da terra, con l’ausilio di supporti in gomma o legno, per isolare le radici dal gelo.

Piante da interno: accoglienza e cure

Ci sono moltissime piante che non possono sopravvivere all’esterno durante l’inverno, per questo motivo è indicato posizionarle in un’area indoor della casa. Questa soluzione si rivela l’ideale per le specie tropicali e quelle delicate, senza che subiscano uno stress.

La posizione è fondamentale, considerando che molte di queste specie amino la luce e il calore lieve del sole. Se c’è la possibilità sarebbe bene collocarle vicino a una finestra, evitando le correnti fredde o il calore diretto dei termosifoni per non seccare il terreno.

Un’attenzione in particolare merita l’irrigazione durante l’inverno, proprio perché nella maggior parte dei casi il fabbisogno idrico è ridotto. Il trucco è di controllare il terreno con le dita e innaffiare quando risulta asciutto. In ogni caso è importante mantenere un’umidità costante, nebulizzando le foglie leggermente con acqua ogni giorno, sempre a seconda della specie.

Tra gli accorgimenti necessari non bisogna sottovalutare la pulizia delle foglie, rimuovendo la polvere accumulata ogni due o tre giorni con l’ausilio di un panno morbido leggermente inumidito .Questo gesto aiuta i vegetali ad assorbire correttamente la luce e respirare.

Le piante possono patire durante la stagione fredda ed è fondamentale controllare costantemente il loro stato di salute. Le macchie sulle foglie o i rami secchi rappresentano segnali di stress e malattie, così come un terreno troppo secco potrebbe portare alla loro perdita. Monitorare e gestire sono i primi passi affinché la pianta rimanga in salute e possa vivere a lungo.