Come riconoscere un diamante vero da uno falso

I diamanti sono considerati da sempre tra le pietre preziose più desiderate al mondo. La loro rarità, la bellezza e la durata li rendono un oggetto del desiderio. Purtroppo, ci sono molti falsi in circolazione, e non è sempre facile distinguere un diamante vero da uno falso.

Prima di iniziare, è importante sapere che il prezzo di un diamante dipende principalmente dalla qualità delle sue 4C: caratura, colore, purezza e taglio. I diamanti veri con caratteristiche elevate hanno un valore alto, mentre i diamanti falsi no. Certo, esistono anche i diamanti sintetici, ad esempio, creati in laboratorio, ma questi hanno le stesse proprietà dei diamanti naturali e non possono essere riconosciuti con dei semplici test fai da te, ma solo attraverso un’analisi gemmologica fatta da un professionista. Per essere sicuro di possedere un diamante vero prima di venderlo, ti consigliamo di affidarti sempre a una vendita diamanti online sicura e garantita.

Di seguito andremo a vedere i principali test fai da te per riuscire a riconoscere se si tratta di un diamante vero o uno falso.

Il test del termine

Il test del termine è uno dei modi più semplici per verificare se un diamante è vero o falso. Per fare questo test, è necessario avere un accendino e una pinza. Prendete il diamante con le pinzette e riscaldatelo con l’accendino per alcuni secondi. Quindi, usando le pinze, immergete immediatamente il diamante in acqua fredda. Se il diamante è vero, non ci sarà alcun danno. Se il diamante è falso, si spezzerà o si scheggerà.

Tuttavia, questo test non è sempre affidabile. Ad esempio, i diamanti sintetici creati in laboratorio possono superare il test del termine, poiché sono stati progettati per resistere a questo tipo di stress.

Il test della trasparenza

Un altro modo per verificare se un diamante è vero o falso è il test della trasparenza. Prendete il diamante e posizionatelo su un foglio di carta bianca. Osservatelo attentamente alla luce del giorno. Se il diamante è vero, vedrete una luce brillante e un arcobaleno di colori quando lo guardate attraverso il suo pavimento. Se il diamante è falso, vedrete solo un alone opaco e non ci saranno colori.

Tuttavia, questo test non è sempre affidabile perché alcuni falsi possono essere realizzati con materiali trasparenti come il vetro.

Il test della dispersione

Il test della dispersione è il modo più accurato per verificare se un diamante è vero o falso. Questo test misura la dispersione della luce attraverso il diamante. I diamanti veri hanno una forte dispersione della luce, mentre i diamanti falsi non la hanno. Per fare questo test, è necessario avere un dispositivo chiamato spectroscope.

Questo metodo è costoso e richiede una conoscenza specializzata.

Il test del calore

Il test del calore è un altro modo per verificare se un diamante è vero o falso. Prendete il diamante e posizionatelo su una piastra riscaldante per alcuni secondi. Quindi, rimuovere il diamante dalla piastra e mettetelo su una superficie fredda come un pezzo di vetro o un piatto di metallo. Se il diamante è vero, si raffredderà rapidamente. Se il diamante è falso, ci vorrà più tempo per raffreddarsi.

Tuttavia, questo test non è sempre affidabile perché alcuni diamanti sintetici possono superarlo.

Il test dell’acidità

Il test dell’acidità è un altro modo per verificare se un diamante è vero o falso. Prendete il diamante e immergetelo in un acido forte come l’acido nitrico per circa un minuto. Se il diamante è vero, non ci sarà alcun danno. Se il diamante è falso, si dissolverà parzialmente o completamente.

Tuttavia, questo test è pericoloso e dovrebbe essere eseguito solo da professionisti esperti.

In conclusione, ci sono molti modi per verificare se un diamante è vero o falso. Tuttavia, non esiste un test perfetto e affidabile al 100%. Il modo migliore per evitare di acquistare diamanti falsi è di acquistare da un rivenditore affidabile e di richiedere un certificato di autenticità.