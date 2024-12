Dwight Dickerson, un pianoforte per tante stagioni

Il 26 dicembre 1944, a Los Angeles, in California, nasce il pianista e cantante Dwight Dickerson, registrato all’anagrafe con il nome di Dwight Lowell Dickerson,

Figlio d’arte

Nato in una famiglia di musicisti, inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni sotto la guida della madre, anch’ella pianista, continuando in seguito la pratica dello strumento durante gli anni della scuola. Nel 1962 si iscrive all’università, ma si ritira ben presto per far fronte a vari impegni musicali. Trasferitosi successivamente a Boston, nel 1965 inizia a frequentare la Berklee School Of Music, seguendo contemporaneamente le lezioni impartitegli da insegnanti privati come Ray Santisi e Margaret Chaloff. Tornato in California segue i corsi della California State University e accumula una lunga serie di collaborazioni artistiche.

La musica brasiliana

Dopo aver scoperto la musica brasiliana, tra il 1969 e il 1970 suona nel Bossa Rio Group di Sergio Mendes e successivamente si esibisce per un anno al fianco di Bola Sete. All’inizio degli anni Settanta collabora con Charles Owens, James Moody, Larry Gales, Bobby Bryant e Charles Lloyd. Successivamente svolge gran parte della propria attività in veste di free-lance, suonando frequentemente con Leroy Vinnegar, Red Holloway, Freddie Hill, Sonny Criss, Sahib Shihab e Bobby Hutcherson. Con quest’ultimo suona ininterrottamente per quattro anni. In anni più recenti, dopo aver vissuto a Dubai con la moglie Cassandra per circa un decennio, Dickerson torna a New York e fonda il Cassandra’s Jazz Club and Gallery ad Harlem nel quale si esibisce come pianista del locale.