Eddie Wilcox, uno dei pilastri dello stile di Lunceford

Il 27 dicembre 1907 nel North Carolina nasce il pianista e arrangiatore Eddie Wilcox, registrato all’anagrafe con il nome di Edwin Falix Wilcox.

L’incontro all’Università

Giovanissimo frequenta ancora le scuole secondare quando si esibisce suonando il piano in vari gruppi della zona in cui abita. Nel 1927 si diploma in musica alla Fisk University, dove incontra Jimmie Lunceford e suona nella sua orchestra al campus. Dopo altri ingaggi secondari diventa un componente fisso della big band di Lunceford, allora chiamata i Chikasaw Syncopators. In quel periodo scrive per l’orchestra parecchi arrangiamenti e registra un gran numero di brani per le case RCA Victor, Decca e Vocalion.

La scelta di mettersi in proprio

Dopo la morte di Lunceford assume la condirezione dell’orchestra insieme al sassofonista Joe Thomas e, dal 1949, ne diventa il leader fino a circa il 1953. Poi si concentra sull’attività in proprio o con il trio in molti club di New York. Fonda e dirige anche una propria casa discografica (la Raecox Record) e durante l’estate del 1968 suona con l’orchestra di Big Chief Russell Moore. Importante soprattutto come arrangiatore, insieme a Sy Oliver ha contribuito moltissimo a creare e personalizzare lo stile dell’orchestra di Lunceford. Muore a New York il 28 settembre 1968.