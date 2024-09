Elmer Schoebel, pianista dei New Orleans Rhythm Kings

L’8 settembre 1896 nasce il pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra Elmer Schoebel, uno dei protagonisti della storia dei New Orleans Rhythm Kings.

Il cinema, il vaudeville e poi il jazz

Dopo aver studiato privatamente il pianoforte e la chitarra a quattordici anni si esibisce al pianoforte e all’organo in sale cinematografiche e poi nei circuiti di vaudeville fino al 1917. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la conseguente chiamata alle armi blocca per qualche tempo l’attività. Congedato, si trasferisce a Chicago nel 1920 e suona per circa due anni con la 20th Century Jazz Band. Tra il 1922 e il 1923 è il pianista della Friars’ Society Orchestra più nota come New Orleans Rhythm Kings). Lasciato il gruppo ne forma uno proprio, con il quale si esibisce al Midway Gardens.

Arrangiatore e direttore di produzione

Dopo una parentesi a New York con l’orchestra di Isham Jones nella seconda metà degli anni Venti torna a Chicago dove forma un nuovo gruppo prima di suonare con Louis Panico e Art Kassel.Nel 1930 si dedica all’arrangiamento per la Melrose Publishing House e prosegue in questa attività fino agli anni Quaranta. Dal 1935 al 1945 è il direttore della casa di edizioni musicali della Warner Brothers a New York. Alla fine degli anni Quaranta riprende a suonare e, dal 1950 al 1953, fa parte del gruppo di Conrad Janis. Nel 1955 si trasferisce in Florida e continua a suonare in vari gruppi fino agli anni Sessanta. Noto principalmente per aver fatto parte dei New Orleans Rhythm Kings, ma anche per aver composto alcuni classici temi di jazz, muore il 14 dicembre 1970.