Fiori in vaso: quali scegliere per la primavera

La primavera porta con sé il desiderio di tornare a fare giardinaggio. Sia chi ha il pollice verde, sia chi ha meno abilità, apprezza l’idea di far fiorire il balcone, il terrazzo o il proprio spazio outdoor con piante e fiori scegliendo tra tipologie in terra e altre in vaso a seconda dello spazio a disposizione. Ma quali sono gli esemplari più belli da piantare in primavera?

Iris

Se non si è esperti di giardinaggio, scegliere tipologie resistenti e facili da gestire è il modo migliore per poter essere certi di far durare a lungo e in salute le coltivazioni. Tra queste si fanno strada gli iris, piante perenni che regalano fiori coloratissimi in tantissime varietà di sfumature.

Utilizzare bulbi di iris non è complicato: è importante sapere che risultano in grado di resistere anche a meno 10 gradi, per questo motivo vengono piantati in periodi ancora freddi o uggiosi senza temere che si deteriorino. Curarli è facilissimo! Non hanno bisogno di particolari interventi se non l’utilizzo di un fertilizzante liquido specifico da mixare con l’acqua ogni 15 giorni circa. Le fioriture, una volta appassite, andranno semplicemente tagliate per farla tornare a sbocciare.

Tulipani

I tulipani si rivelano una varietà classica per la primavera, con una vasta gamma di colori vivaci che spaziano dal bianco puro al rosso ardente: la loro eleganza semplice li rende perfetti per qualsiasi tipo di arredamento. Per curarli, basterà posizionarli in un luogo ben illuminato e annaffiarli regolarmente, mantenendo il terreno umido ma non troppo bagnato, ricordandosi di rimuovere i fiori appassiti per promuovere la rinascita.

Narcisi

Con i loro boccioli a forma di tromba e il profumo irresistibile, i narcisi sono un’altra scelta diffusissima per la stagione primaverile; disponibili in diverse tonalità di giallo e bianco, aggiungono un tocco di allegria e freschezza ovunque siano posizionati. Queste varietà prosperano con molta luce solare diretta e un terreno ben drenato, ricordatevi di non annaffiarli eccessivamente perché potrebbero marcire.

Primule

Le primule si caratterizzano come fiori vivaci e luminosi che illuminano qualsiasi ambiente con i loro colori sgargianti, che vanno dal rosa al viola al giallo brillante. Vengono consigliati per aggiungere un tocco di colore ai bordi delle finestre o a qualsiasi angolo buio della casa che necessita di un po’ di vivacità. Preferiscono luoghi freschi e umidi con luce indiretta. Come consigliano gli esperti di giardinaggio, è importante che il terreno sia umido ma non eccessivamente bagnato.

Lavanda

La lavanda aggiunge colore e bellezza alla tua casa e allo stesso tempo regala un meraviglioso profumo che rilassa e rinfresca. Con i fiori viola e le foglie grigio-verdi, la pianta è un’aggiunta elegante a qualsiasi spazio interno o esterno. Sappiate che per prosperare necessita di terreni drenati e un’esposizione diretta.

Scegliendo uno o più di queste fioriture per il vostro spazio domestico, potrete godere della bellezza e della vitalità della primavera tutto l’anno. Ricordate di curarli attentamente seguendo le indicazioni fornite e presto sarete circondati da un’oasi di colore e profumo che rallegrerà i giorni primaverili e quelli estivi a venire.