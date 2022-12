Forestazione urbana, alberi nei Parchi urbani a Torino

Dussmann Service e Rete Clima insieme per la forestazione urbana a Torino all’interno del Parco della Colletta.

Ieri sono state piantate 500 piante che, insieme ai vari servizi ecosistemici generati, nell’arco del loro intero ciclo vegetale contribuiranno ad assorbire circa 225.000 kg di CO 2 : l’attività di piantagione è inserita nella Campagna Foresta Italia, promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC Italia e sostenuta dalle Aziende. La piantagione e la cura post impianto di alberi generano molti benefici a livello ambientale, climatico, sociale, di salute ma anche di sensibilizzazione delle persone coinvolte.

Il progetto di forestazione urbana a Torino ha preso il via nell’autunno 2020 con la convenzione firmata tra Rete Clima ed il Comune. A livello operativo l’attività è iniziata nel novembre 2021, con la posa di circa 1.000 alberi e cespugli lungo un’arteria stradale cittadina molto importante e trafficata: nella primavera 2022 l’attività è continuata con la piantagione di oltre 1.500 alberi all’interno del bellissimo Parco Comunale “Pietro Colletta”, lungo le sponde del fiume Po.

Dussmann Service ha deciso di finanziare e sostenere la campagna Foresta Italia, finalizzata a realizzare progetti di nuova forestazione urbana, con finalità di rinaturalizzazione territoriale, come strategia di concreta attuazione della CSR (Corporate Social Responsability) e della responsabilità ambientale aziendale.

L’attività forestale di Rete Clima prevede la posa di alberi forestali per la costituzione di foreste urbane, che possono integrare le attività di decarbonizzazione delle aziende, per la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra delle attività antropiche.

Rete Clima insieme a Dussmann, nel realizzare il progetto forestale a favore delle città e dei cittadini, desidera piantare alberi sul territorio locale nell’ambito di attività concrete e “partecipate”, che favoriscono il miglioramento della qualità del territorio ed insieme contrastano il cambiamento climatico globale. Azioni concrete, utili e tracciabili, un segno di responsabilità ambientale verso il proprio territorio da vivere insieme.

“Crediamo molto in questo progetto che sicuramente sarà replicato in altre città. Per Dussmann è fondamentale trovare gli strumenti per compensare l’impatto ambientale delle proprie attività: analizziamo costantemente i processi per ridurre il consumo di suolo, acqua ed energia ma spesso non è sufficiente se si punta a un impatto zero. Ecco quindi che iniziative come quella che oggi ci vede coinvolto con Rete Clima, ci danno la possibilità di lasciare concretamente alle generazioni future un mondo migliore. Dussmann, inoltre, sta redigendo il suo primo Bilancio di Sostenibilità in Italia (per il Gruppo è il secondo anno, NdR) che nel 2025 diventerà cogente a livello europeo e sarà importante tanto quanto il bilancio finanziario. Anticipiamo i tempi”, così Renato Spotti, Presidente e Amministratore Delegato di Dussmann Service, ha commentato l’iniziativa.

Dussmann Service – da oltre quarant’anni top player nel settore del Facility Management – si è impegnata per realizzare un progetto ambientale capace di migliorare il territorio locale, ma in grado di regalare anche effetti positivi nei confronti del clima globale. L’azienda è da sempre attenta alle conseguenze dell’emergenza climatica sul territorio e per questo sviluppa una strategia di impresa che include attività di CSR finalizzate alla responsabilità ambientale aziendale.