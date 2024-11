Foreste, il Festival dedicato ai polmoni della Terra

“Il Festival delle Foreste è un appuntamento con la natura e con l’arte, ma anche un’occasione di approfondimento e di formazione per la cittadinanza e per gli amministratori. – dichiara Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo – L’associazione Montagna Italia, insieme al Comune di Bergamo, propone in questa cornice momenti di sensibilizzazione, di educazione in natura anche per i più piccoli e di riflessione per avvicinarci insieme a un nuovo paradigma del vivere e del progettare la città. Bergamo è il secondo capoluogo lombardo per suolo vegetato. Il 52% del suolo della città di Bergamo è verde, prima di noi solo Como con il 53%. Varese è verde per il 47%, Brescia per il 35%, Milano 31%. Questi dati che recentemente sono stati diffusi da Ispra illustrano bene il valore ecosistemico del patrimonio verde di cui disponiamo. Un patrimonio per nulla scontato, frutto delle scelte lungimiranti del sindaco Galmozzi in primis, che negli anni ’50 vincolarono l’area che sarebbe diventata Parco dei Colli con tutele paesaggistiche, ma anche le scelte di chi, negli anni a venire, ha valorizzato i parchi cittadini e le aree agricole, fino alla recente stesura della Carta delle Aree periurbane, il taglio di un milione di metri cubi di volumetrie nell’attuale Piano di Governo del territorio, l’avvio per il riconoscimento del Parco delle Piane agricole. Alla consapevolezza dell’eredità importante che abbiamo ricevuto è strettamente correlata la responsabilità del manutenere il verde esistente con un nuovo approccio, perché l’area urbana sia sempre più naturale: aree a sfalcio differenziato per garantire il ciclo vitale degli insetti impollinatori, conservazione dei grandi alberi, depavimentazioni, riforestazione, realizzazione di aree umide. Il verde abbassa le temperature e capta la Co2, due azioni strettamente correlate con la transizione ecologica in cui Bergamo si è impegnata sposando la mission europea per azzerare le emissioni di Co2 entro il 2030. È ora quindi di progettare la città pensando al verde non come ornamento ma come strumento per vivere bene e in salute. È tempo di pensare non al “costo” del mantenere le aree verdi ma all’investimento che vogliamo fare per salvaguardare il nostro patrimonio vitale. Ogni albero e ogni metro quadrato di suolo hanno un valore economico ed ecosistemico. L’attrattività stessa della città è strettamente correlata al verde: vogliamo non solo che i turisti vengano a visitare Bergamo, i suoi parchi e gli alberi monumentali, ma che sempre più persone e famiglie scelgano di abitare a Bergamo perché città in cui la natura è protagonista.”.

Diversi gli appuntamenti e le collaborazioni. Vediamoli nel dettaglio.

L’anteprima del Festival si svolgerà sabato 9 novembre alle ore 11.00 presso il Parco Serraglio a Carvico (BG), in collaborazione con l’Associazione Giuliano Mauri di Lodi ed il Comune di Carvico. Si tratta di una visita guidata all’opera “Reattore del Canto” dell’artista Giuliano Mauri, esponente dell’arte ambientale e tessitore del bosco. Sarà presente anche il Soprano Silvia Lorenzi che omaggerà i presenti con una performance artistica.

In collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, per tutto il periodo del festival, sarà possibile visitare la mostra “Alberi! 30 Frammenti di Storia d’Italia” ideata, organizzata e prodotta da M9 Museo del ‘900 di Mestre (VE). Presso la Sala Viscontea in Bergamo Alta, la storia d’Italia viene raccontata dai suoi alberi. L’esposizione, a cura della paesaggista Annalisa Metta, dell’arboricoltore Giovanni Morelli e del divulgatore Daniele Zovi, impreziosita dai disegni dell’illustratore Guido Scarabottolo, esposta per la prima volta in M9 nel 2022, utilizza gli alberi per parlare delle storie del nostro Paese attraverso lo sguardo di questi testimoni silenziosi dei frammenti che compongono il mosaico della storia d’Italia, recente e passata. Ingresso libero. Orari di apertura: sabato 15.00 – 18.00 | domenica e festivi 10:00/13:00 – 15.00/18.00.

Sabato 16 novembre alle ore 10,00 in collaborazione con l’Associazione culturale Guide turistiche Città di Bergamo si svolgerà “Saltiamo nelle pozzanghere!”, passeggiata nel verde della città di Bergamo. L’itinerario inizia al parcheggio di via Astino, che è costeggiato dalla roggia Curna; da qui, si raggiunge la chiesa della Madonna del Bosco. Scendendo a destra della chiesa si supera un piccolo corso d’acqua e si imbocca il sentiero denominato Laudato si’, lungo il quale si nota l’ampia vasca di laminazione che è stata creata per raccogliere le acque che provengono dall’impluvio della valle d’Astino. Arrivati alla Cascina Mulino si nota un rigagnolo che richiama la derivazione dell’acqua della sorgente principale dell’antico acquedotto di Sudorno (sorgente dell’Acquamorta), concessa ai monaci di Astino già nel 1156. Accanto al monastero sono emersi i resti archeologici della’ fontana della samaritana’. Visitato il monastero e la Valle della biodiversità, si ritorna al parcheggio lungo il sentiero pedonale di via Astino. Percorso non adatto a persone con difficoltà motoria. Durata due ore. Confermato anche in caso di maltempo. Prenotazione qui:

Alle ore 17,00 presso la Sala Galmozzi di Bergamo si svolgerà la Cerimonia di Premiazioni dei concorsi cinematografico, fotografico e poetico.

Verrà consegnata la Menzione Comunità Forestali Sostenibili di PEFC Italia e Legambiente all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per la seguente attività: “Il legno: risorsa ambientale e energetica: attività didattiche del progetto LENO2022”.

Si terrà anche un momento dedicato al Paese Ospite, il Cile, con la proiezione del film “Soy la tierra” di Maite Alberdi.

Verranno consegnati due riconoscimenti speciali alla presenza degli studenti e degli insegnanti dell’Itis Paleocapa di Bergamo e dell’Università degli Studi di Bergamo. I giovani hanno infatti visionato i film in concorso e decretato un proprio vincitore. Le foreste osservate dagli occhi delle nuove generazioni restituisce valore alla crescita del Festival.

Domenica 17 novembre alle 9,30 si svolgerà il Cammina Foreste Urbane, iniziativa promossa da ERSAF in collaborazione con Legambiente Lombardia ed il sostegno dei partner ANARF, CAI, LIPU, Feder Parchi, allo scopo di far conoscere le aree boschive urbane e periurbane e il loro ruolo centrale nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana.

Alle ore 16,00 è prevista una visita guidata presso lo Spazio Giuliano Mauri (Corso Vittorio Emanuele II, 17 Lodi). Lo Spazio Giuliano Mauri, all’interno del seicentesco Palazzo Barni, espone in maniera permanente la collezione d’archivio dell’artista. Durante la visita guidata sarà possibile vedere le maquettes e tutto il lavoro che precede la costruzione di una sua installazione monumentale. Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria:

Lunedì 18 e martedì 19 novembre alle ore 10,00 sono previste delle messe a dimora di alberi forestali con le scuole di Bergamo e in collaborazione con i Carabinieri Forestali.

Ancora in data da definire, in collaborazione con il Comune di Scanzorosciate è prevista una messa a dimora di un albero a Scanzorosciate a cura dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con le scuole del territorio. Per l’occasione verranno anche proiettati alcuni film in concorso al Festival, con il coinvolgimento delle scuole della cittadinanza.

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale della pianta.

Alle ore 9,30 è prevista la messa a dimora di piante forestali in collaborazione con Regione Lombardia e ERSAF presso il parco M. Lutero, via M.L.King 100 a Bergamo.

Alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Bergamo si svolgerà la seconda edizione di “INNESTI”, la Cerimonia di consegna di riconoscimenti ad associazioni/enti/persone che si sono contraddistinte, con le loro azioni, nella valorizzazione e nella tutela del verde.

Il pomeriggio si aprirà con un benvenuto musicale a cura del Soprano Silvia Lorenzi.

Il pomeriggio si aprirà con un benvenuto musicale a cura del Soprano Silvia Lorenzi.

Per concludere il fitto programma dell'edizione 2024 di Foreste, domenica 24 novembre si svolgerà il workshop itinerante (per adulti) "Stabilità degli alberi: la prova di trazione, uno strumento di analisi" dalle 10:00 alle 11:30 presso il Parco Suardi di Bergamo, a cura dell'Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota". Durante l'attività si esploreranno i concetti di pericolo e di rischio arboreo. Inoltre, ci si soffermerà sulle analisi strumentali e in particolare sulle tipologie di approfondimenti strumentali esistenti. Infine, si farà una dimostrazione pratica di una prova di trazione. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.