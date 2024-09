Gene Roland, un arrangiatore di grande talento

Il 15 settembre 1921 nasce a Dallas, in Texas, il polistrumentista, direttore d’orchestra e arrangiatore Gene Roland.

Gli inizi con Giuffre

Roland studia musica al North Texas State Teachers’ College ove si diploma nel 1942 divenendo grande amico di Jimmy Giuffre ed Harry Babasin. Più tardi, sotto le armi, forma una orchestra proprio con Giuffre. Nel 1944 viene scritturato come arrangiatore e trombettista da Stan Kenton e nel 1950 forma una grande orchestra di ventisei elementi tra i quali spiccano Charlie Parker, Al Cohn, Zoot Sims, Don Ferrara, Al Porcino, Red Rodney, Eddie Bert e Jimmy Knepper. Nell’aprile dello stesso anno l’orchestra si esibisce per cinque giorni al Nola’s Studio dove vengono registrati quattro brani storici come It’s A Wonderful World, Just You Just Me, Incomplete Excerpt e Stardust.

Il sodalizio con Kenton

Salvo brevi parentesi Roland rimane con Kenton fino al 1955 dedicandosi però sempre più al compito di arrangiatore per Lionel Hampton, Charlie Barnet, Claude Thornhill, Artie Shaw e Harry James. Nel 1956 è con Woody Herman e in seguito con Dan Terry. Nel 1960 torna con Kenton per suonare il mellophonium e in questa veste incide Adventures in Blues firmando anche gli arrangiamenti e suonando anche il soprano. Da questo momento lavora soprattutto come compositore e arrangiatore, ma ricompare con Kenton nel 1973 e nel 1975 incidendo 7. 5 On The Ritcher Scale. Arrangiatore di grandissimo talento muore l’11 agosto 1982.