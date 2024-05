Gianni Cazzola, un batterista jazz di lungo corso

Il 9 maggio 1938 a San Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna, nasce il batterista Gianni Cazzola.

Gli inizi con il fratello

Cazzola inizia a studiare la batteria con il fratello Lino a quattordici anni e poco dopo si dà da fare esibendosi con vari musicisti locali. Nel 1957 viene scritturato dal chitarrista Franco Cerri nel gruppo che comprende all’epoca Renato Sellani, Livio Cervellieri e Giulio Libano. L’anno dopo suona con il gruppo di Gianni Basso e Oscar Valdambrini e quindi come free-lance accompagna diversi musicisti stranieri di passaggio in Italia. In quel periodo suona con Chet Baker, Lars Gullin, Dexter Gordon, Mal Waldron, Johnny Griffin, Charlie Mariano, Lou Bennett e molti altri.

Da Gaslini in poi…

Nel 1977 entra a far parte del gruppo di Giorgio Gaslini, con il quale ha inciso un disco nella seconda metà degli anni Sessanta. Con il pianista milanese, Cazzola si esibisce in vari concerti in tutta l’Italia e in diversi paesi europei. Più o meno contemporaneamente fa parte anche del trio e del quartetto del pianista Guido Manusardi. Successivamente esibisce con il trio del pianista Luigi Bonafede e con il trio del clarinettista e sassofonista Gian Luigi Trovesi. Pluripremiato dalla critica musicale e molto amato dal pubblico non cessa mai l’attività.