Giovanni Tommaso, un contrabbassista tra jazz, colonne sonore e produzione

Il 20 gennaio 1941 nasce a Lucca il bassista e compositore Giovanni Tommaso, uno dei protagonisti della scena musicale italiana

A dodici anni l’inizio

A dodici anni inizia lo studio del pianoforte e agli inizi del 1956 passa al contrabbasso, che impara a suonare da autodidatta. Alla fine di quell’anno, entra a far parte del Quintetto di Lucca. Nel 1960 è nel trio di Amedeo Tommasi, con il quale rimane fino al 1964. Nel periodo 1961-1962 si aggiungono frequentemente al trio René Thomas, Bobby Jaspar e Peltzer. Nel 1961 partecipa a uno special in TV con Sonny Rollins. Nel 1962 collabora con Chet Baker, partecipa ai festival di Bologna e di Modena nel trio di Kenny Drew e prende parte alla colonna sonora composta da John Lewis per il film “Una storia milanese” di Eriprando Visconti, della quale viene pubblicato anche un disco. Dal 1963 al 1965 suona pressoché stabilmente nei gruppi di Gato Barbieri e nel 1965 tiene concerti in trio con Maurizio Lama e Franco Mondini e prende parte al Jazz Workshop di Hannover (Germania) diretto da Bill Smith. Nel 1966 va in tournée con Mal Waldron e Pepito Pignatelli, partecipa a un ciclo di trasmissioni radiofoniche con Barbieri, collabora con Franco D’Andrea ed è presente al festival di Bologna nel gruppo di George Gruntz. Dal 1967 al 1970 si dedica principalmente all’attività negli studi di registrazione senza però rinunciare ad alcune tournée prestigiose con Mary Lou Williams, Lee Konitz e Barney Kessel. Nel 1968 suona in un concerto radiofonico con Max Roach, Abbey Lincoln e Steve Lacy.

Uno dei contrabbassisti più significativi del jazz moderno italiano

Dal 1968 compone musiche per sonorizzazioni e tra il 1971 e il 1972 collabora nuovamente con Gato Barbieri, tiene concerti con gli Italian All Stars, ma soprattutto a partire dal giugno del 1972 svolge un’intensa attività con il Perigeo, una formazione jazz-rock di cui è il leader. Parallelamente al Perigeo tiene concerti in trio con D’Andrea e Bruno Biriaco e suona come free-lance al Music Inn di Roma, collaborando in concerto o in sedute d’incisione con musicisti stranieri di passaggio come Johnny Griffin, Candoli, Frank Rosolino, Joe Albany, Joe Venuti, Bill Smith. Dal 1978 al 1980 fa parte del quartetto di Enrico Rava, con il quale compie tournée in Italia e in Europa, oltre a compiere una tournée nei paesi scandinavi con la danzatrice Patrizia Cerroni e il percussionista brasiliano Luis Agudo. Nel 1981 costituisce i New Perigeo e successivamente collabora con i Saxes Machine di Bruno Biriaco e con Luis Bacalov. Scrive numerose colonne sonore per il cinema e per la televisione, nonché la musica di “Ma quando arrivano le ragazze?” di Pupi Avati, che gli vale il premio David di Donatello insieme a Ritz Ortolani. Anche nel campo della musica pop vanta un curriculum considerevole sia come produttore sia come arrangiatore e numerosi sono gli album realizzati con Riccardo Cocciante, Mina, Gianni Morandi, Rino Gaetano, Ivan Graziani, Anna Oxa, Lucio Dalla, Sammy Davis Jr. e altri. Tommaso è uno dei contrabbassisti più significativi del jazz moderno italiano.