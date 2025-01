John “Streamline” Ewing, un trombone per molti stili

Il 19 gennaio 1917 nasce a Topeka, nel Kansas, il trombonista John Ewing, più conosciuto nell’ambiente dei musicisti con il soprannome di “Streamline”.

Boogie Woogie On St. Louis Blues

Ewing inizia a suonare a diciassette anni in un’orchestra guidata da Richard Harrison e qualche anno dopo, nel 1938, viene scritturato da Fletcher Henderson per suonare dal vivo senza però prendere parte alle sedute di incisione da quest’ultimo realizzate in quell’anno. Dal 1939 è al fianco di Edward Burke e Joe McLewis nella sessione dei tromboni dell’orchestra di Earl Hines, che incide a New York diversi dischi, compreso il famoso Boogie Woogie On St. Louis Blues. Nel 1943, dopo due brevi apparizioni nelle orchestre di Louis Armstrong e Lionel Hampton, entra nell’organico guidato da Jimmie Lunceford con il quale rimane fino al 1945.

Da Caab Calloway a Willy De Ville

Molto apprezzato nell’ambiente musicale nel 1946 suona con Cab Calloway, nel 1948 con Jay McShann e all’inizio degli anni Cinquanta con la big band di Cootie Williams. Successivamente si trasferisce in California, dove si dedica essenzialmente all’attività di free-lance, anche se non rinuncia a suonare con una certa regolarità nell’orchestra di George Jenkins. Durante gli anni Sessanta effettua varie tournée con Horace Henderson e qualche estemporaneo concerto con Rex Stewart. Nel 1983 suona con la Eagle Brass Band e nel 1990 registra con Johnny Otis. Il trombone è presente anche in due album di Willy DeVille: Backstreets of Desire del 1992 e Big Easy Fantasy del 1995. Ewing muore il 1° febbraio 2002.