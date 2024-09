Giulia Jandolo, nata prima della rivoluzione d’ottobre

Il 21 settembre 1911 nella città che allora si chiama Pietrogrado poi Leningrado e oggi Sanpietroburgo nasce la cantante Julia Jandolo, poi Giulia.

Il debutto nel 1917

Figlia del macchiettista, cantante e chitarrista Umberto Jandolo emigrato in Russia a cercar fortuna, nella primavera del 1917, a soli sei anni, si esibisce per la prima volta nella formazione paterna in un cafè chantant. Le vicende della Rivoluzione d’Ottobre rendono precaria la situazione della famiglia che, nel 1920, torna a Napoli. Qui la decenne Julia forma nel 1921 un duo il fratello Vittorio chiamato I Piccoli Jandolo e l’anno dopo canta in vari locali d’Italia come solista con il nome di Petit Julia.

Julia diventa Giulia

Negli anni Quaranta sposa Giovanni Festucci, chitarrista dell’orchestra di Armando Fragna e nel 1948, superata brillantemente un’audizione RAI viene scritturata dalla radio che le impone di cambiare nome in Giulia. Il 16 maggio dello stesso anno canta per caso il brano Roma forestiera che le apre le strade della canzone romana. Si specializza nel genere interpretando soprattutto stornelli, alcuni dei quali in coppia con Claudio Villa. La sua lunghissima carriera si conclude nel 1983 quando, a settantadue anni, decide di ritirarsi a vita privata. I suoi successi sono innumerevoli.