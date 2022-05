Green economy, mancano all’appello 15mila tecnici

Un corso post diploma per formare i nuovi professionisti delle energie rinnovabili e sensibilizzare una nuova generazione di giovani alla gestione consapevole dell’energia. La Green Economy, settore strategico per l’economia e il futuro del pianeta, è tra i comparti della nostra economia che più soffre il mismatch delle competenze: come ricorda spesso il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani già oggi mancano all’appello 15mila tecnici con competenze green.

Per rispondere a questo gap, Fondazione ITS JobsAcademy (JAC) ha attivato a partire da ottobre il Corso in Energie Rinnovabili, per creare figure altamente innovative in grado di supportare progettisti e installatori nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia termica ed elettrica, in particolare da fonte rinnovabile. Il corso, a cui è già possibile iscriversi, va a completare l’offerta formativa dedicata alla green economy in technical area, che vede già attivi i percorsi in Edilizia Sostenibile e in Tecnologie, Trasformazione e Recupero delle materie plastiche.

Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, il corso della durata triennale, prevede durante il biennio 855 ore tecnico pratiche, 345 ore dedicate allo sviluppo delle soft skills e 800 ore di stage in aziende leader del settore, affrontando il tema della sostenibilità in modo trasversale dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Il terzo anno invece sarà dedicato da un lato al lavoro, tramite l’inserimento in apprendistato presso un’azienda, dall’altro all’affinamento delle competenze tecnico-teoriche con il sostenimento degli esami universitari. Al termine del percorso il talento riceverà oltre al diploma ITS, la conversione del titolo in Laurea Triennale