Green Key all’Hotel W Rome nella Capitale

In via Liguria, una delle traverse di via Veneto a Roma, il W Rome si sviluppa su due palazzi adiacenti del XIX secolo, combinando dettagli architettonici classici con interni innovativi e audaci, arricchiti da materiali pregiati e opere d’arte che riflettono lo spirito vibrante della città.

L’hotel dispone di 162 tra camere e suite esclusive, tutte caratterizzate da uno stile moderno e sofisticato, che mescola il classicismo romano con elementi contemporanei. Gli interni presentano tonalità calde e ricche, accentuate da materiali di alta qualità, marmi, legno e tessuti lussuosi, arredi vivaci, illuminazione d’atmosfera, servizi visionari, tecnologia all’avanguardia e balconi privati. Alcune suite offrono terrazze con viste spettacolari su Roma. Tra i punti di forza dell’hotel spiccano un rooftop con piscina e vista panoramica sulla città, un bar esclusivo e il rinomato Giano Restaurant diretto dallo chef stellato Ciccio Sultano, che porta la sua cucina siciliana contemporanea a Roma attraverso le mani sapienti dell’Executive Chef Adriano Rausa.

L’attenzione al design e all’eleganza rende certamente il W Rome la scelta ideale per chi cerca lusso, comfort e un tocco artistico nel cuore della città. Ma non solo. L’hotel punta alla sostenibilità. Ha infatti ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale Green Key, il riconoscimento globale per la sostenibilità dell’ospitalità turistica della Foundation for Environmental Education (FEE) secondo quelli che sono i rigorosi criteri dello standard assegnato in 60 paesi del mondo.

Meeting quotidiani di un Green Team dedicato e una formazione continua garantiscono un coinvolgimento attivo e consapevole dello staff sulle buone pratiche da implementare ogni giorno. La struttura presenta un impianto di illuminazione LED al 100%. C’è una grande attenzione all’uso di prodotti locali, a preparazioni homemade, alla qualità degli ingredienti, privilegiando quelli freschi, stagionali e provenienti da fornitori locali. Questa filosofia non solo valorizza i sapori autentici della tradizione, ma contribuisce anche a sostenere l’economia locale e a ridurre l’impatto ambientale. Oltre a diverse collaborazioni con artisti, chef e brand di lusso per arricchire l’esperienza dei suoi ospiti combinando lo spirito cosmopolita con il meglio della cultura italiana.

Il W Rome promuove diverse iniziative virtuose: la collaborazione con il Bioparco di Roma con l’adozione delle sue giraffe e la promozione del turismo green con passeggiata all’interno del parco; la Piattaforma “Just report it” con la presentazione di tutte le iniziative locali; una partnership con l’ente non profit Elis, che seleziona stagisti per la struttura; lo spegnimento di tutte le luci nel corso della Giornata della Terra; il progetto “Archeo- Running” a Villa Borghese con la possibilità di abbinare percorso culturale e sport; la collaborazione con “To good to go” contro lo spreco del cibo.

La posizione centrale dell’hotel, il design contemporaneo e artistico, l’audacia e la presenza di opere d’arte, la gastronomia di alta classe, camere eleganti e confortevoli, i servizi personalizzati rendono il W Rome un mix perfetto tra il lusso moderno e il fascino eterno della Capitale, con la garanzia di una gestione completamente sostenibile della struttura.