Greenora, mangiare frutta e verdura non è mai stato così facile

Il consumo di frutta e verdura nella popolazione media è sempre meno. Sia per colpa di una alimentazione sbagliata che per la mancanza di tempo, frutta e verdura scarseggiano sulle nostre tavole. Per chi mangia fuori casa durante le giornate di lavoro, portarsi dietro la frutta ad esempio non è sempre facile. Per sopperire a queste mancanze e rendere tutto più facile e fruibile arriva in aiuto la frutta liofilizzata.

Come funziona la frutta liofilizata

In Europa nasce un nuovo marchio con il fine ultimo quello di reintrodurre frutta nel modo corretto nella nostra alimentazione. Greenora propone una vasta gamma di frutta liofilizzata in polvere 100% naturale, realizzata in modo ecologico e completamente naturale e senza additivi per poter preparare facilmente e velocemente i frullati.

Un modo geniale per poter mantenere le buone abitudini velocizzandone la preparazione con frullati istantanei. La frutta liofilizzata inoltre, mantiene appieno le proprietà della frutta fresca a partire dalle fibre ai valori nutrizionali che restano equivalenti a quelli della frutta fresca. Sono state progettate diverse linee di prodotto da destinarli alle differenti necessità nutrizionali: Well Being, Fit e Immune.

Well Being: Un mix di frutta ricco di antiossidanti, perfetto per migliorare il benessere generale. Composto da mela (28%), pesca (23%), banana (22%), fragola (18%), carota (6%) e rabarbaro (3%).

Fit: Progettato per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo, fornendo energia naturale. I suoi ingredienti sono banana (35%), pesca (20%), dattero (12%), mirtillo (11%), barbabietola (8%), lampone (7%) e mora selvatica (7%).

Immune: Formulato per supportare il sistema immunitario con vitamine essenziali e minerali, composto da mango (40%), ananas (25%), banana (22%), frutto della passione (10%) e zenzero (3%).

A chi è destinato

Proprio poichè rispetta diversi valori nutrizionali, Greenora con la sua frutta liofilizzata in polvere è rivolto a tutti. In particolare ne trarranno giovamento gli atleti, che grazie ai frullati ricaveranno energia naturale e un recupero rapido dopo l’attività sportiva. Come già detto è un prodotto particolarmente indicato per chi ha una vita frenetica e a causa dei mille impegni ha difficoltà a comprare frutta ogni giorno, a preparala e a portarla con se durante la giornata. Proprio per loro è particolarmente indicato poichè diventa una soluzione rapida e altrettanto nutriente in assenza di tempo.

Questi prodotti sono dedicati anche agli anziani che potranno consumare la frutta in modo piò facile e maggiormente digeribile, garantendo allo stesso modo il giusto apporto nutrizionale per la propria età. Allo stesso modo è la soluzione migliore per far consumare frutta ai bambini ogni giorno. Per chi viaggia inoltre, diventa una soluzione pratica per avere sempre con se la frutta, anche negli spostamenti più lunghi e nei posti dove non si ha certezza di poter reperire facilmente la frutta.

Una soluzione ecosolidale

L’impegno di Greenora è quello di rendere più facile il cosnsumo regolare della frutta. In questo modo si promuovono le sane abitudini alimentari, andando anche a ridurre lo spreco. Un modo sicuro per prendersi cura di se stessi e delle persone care, con un occhio di particolare attenzione al Pianeta e all’ambiente.

I prodotti sono facilmente reperibili su Amazon, avendo così una copertura di vendita in tutta Europa.