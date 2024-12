Il Giappone eco-consapevole: viaggio tra innovazione e natura

Legato alla tradizione, ma sempre volto verso il futuro, il Giappone armonizza in modo sapiente progresso tecnologico e rispetto per l’ambiente. Sono numerosi i progetti caratterizzati da questo connubio indissolubile, i quali, ormai da diversi anni, hanno iniziato a trasformare il volto delle città e lo stile di vita dei cittadini giapponesi.

Uno dei fini che spingono avanti la sapiente fusione tra natura e innovazione tecnologica è quello condiviso da numerosi altri Stati in tutto il mondo: il raggiungimento della neutralità carbonica. L’anno limite per la net zero è il 2050 e l’obiettivo non consiste solo nel ridurre le emissioni, ma anche nel compensarle attraverso progetti in grado di ridurre i gas serra presenti nell’atmosfera.

Le tante iniziative già attuate o in fase di attuazione rendono il Giappone una meta davvero interessante per chi desidera regalarsi un viaggio all’insegna della sostenibilità, senza rinunciare a immergersi in un mondo altamente hi-tech.

Iniziative sostenibili e tecnologiche nelle città del Giappone

Le numerose iniziative che puntano a coniugare sostenibilità e tecnologia hanno permesso al Giappone di dare vita a vere e proprie smart city, nelle quali spiccano l’impiego di energia sostenibile e l’uso di mezzi di trasporto green e a basso impatto ambientale.

Tra i progetti più interessanti sotto questo punto di vista non è possibile non citare quello che ha interessato Fujisawa. La piccola eco città situata nella prefettura di Kanagawa ospita abitazioni dotate di pannelli solari e di sistemi che consentono alle famiglie di tenere costantemente sotto controllo i consumi energetici. Anche gli spostamenti sono assolutamente green, effettuabili in bicicletta o con auto elettriche in sharing.

A basso impatto ambientale e pienamente sostenibile anche Yokohama, la quale sfrutta fonti di energia sostenibile e innovative tecnologie per garantire un ulteriore risparmio energetico.

Oltre che per l’uso delle energie rinnovabili, le città giapponesi si distinguono, in questa corsa verso la sostenibilità tecnologica e green, per l’implementazione di un trasporto pubblico efficiente, il quale consente ai cittadini e ai turisti di mettere da parte i veicoli privati e di spostarsi senza problemi con quelli pubblici, e per piani urbanistici che prediligono sempre più gli spazi verdi.

Urbanistica green tra rispetto della natura e tradizioni millenarie

I piani urbanistici verdi riescono a coniugare in modo davvero sorprendente modernità e tradizione. Senza rinunciare alle tecnologie più innovative, le città giapponesi riescono a mantenere il loro solido legame con tradizioni millenarie come la celebrazione delle stagioni o l’Hanami, ossia l’usanza di ammirare la fioritura dei ciliegi.

Ottimo esempio in tal senso è fornito da Tokyo, sempre più moderna, sostenibile e verde, in cui, durante la primavera, non mancano gli angoli in cui ammirare i “sakura” in fiore. Questo connubio quasi perfetto tra innovazioni green e rispetto della tradizione è un motivo in più per decidere di esplorare questo affascinante paese; per chi temesse la complessità di organizzare un viaggio nel paese del Sol Levante può spulciare le tante proposte di viaggi organizzati e di gruppo in Giappone che consentono di vivere esperienze indimenticabili senza troppi pensieri.

Turismo sostenibile in Giappone

Il Giappone offre, agli amanti della sostenibilità e della tecnologia, numerose mete eco-friendly, a cominciare da Tokyo e Yokohama.

Naturalmente, indipendentemente dalla meta scelta, è sempre fondamentale adottare alcune buone pratiche per rendere il proprio viaggio ancora più eco-sostenibile. Ad esempio, meglio optare per strutture ricettive che sfruttino soluzioni a basso impatto energetico, nonché spostarsi, una volta giunti in Giappone, esclusivamente con mezzi di trasporto green.