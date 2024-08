J. Rosamond Johnson tra i primi compositori afro-americani di Broadway

L’11 agosto 1873 a Jacksonville, in Florida, nasce il compositore, cantante e pianista J. Rosamond Johnson, uno dei primi compositori afro-americani attivi nel vaudeville e nei primi spettacoli di Broadway.

Infrange le rigide regole

Figlio di Helen Louise Dillet, originaria di Nassau, nelle Bahamas, e James Johnson studia al New England Conservatory e poi a Londra. Il suo primo lavoro è quello di insegnante di scuola pubblica nella sua città natale di Jacksonville, in Florida. Trasferitosi a New York, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo insieme a suo fratello e al compositore Bob Cole. Realizzano anche due operette di successo per Broadway con cast di attori neri. Johnson si esibisce anche in queste operette. I suoi spettacoli infrangono le rigide regole della divisione etnica o, come si chiama, allora della “separazione delle razze” mescolando bianci, neri e nativi americani nei suoi spettacoli.

Direttore musicale a Londra

Dopo la morte di Cole nel 1911 è protagonista di un tour di successo con Charles Hart e Tom Brown. A Londra, scrive musica per una rassegna teatrale e la produzione londinese di Blackbirds di Lew Leslie del 1936 lo scrittura come direttore musicale. Durante gli anni Trenta Johnson interpreta anche il ruolo di Frazier nella produzione originale di “Porgy and Bess” di George Gershwin. Muore l’11 novembre 1954 a New York.