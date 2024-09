Jeff De Boeck, il Chick Webb belga

Il 2 settembre 1918 nasce a Bruxelles, in Belgio, il batterista Jeff De Boeck, registrato all’anagrafe con il nome di Joseph De Boeck.

Espressione swing

Definito “il Chick Webb belga”, non soltanto perché assomiglia al celebre batterista nella statura ma anche perché negli anni Trenta e Quaranta è uno dei più noti batteristi swing d’Europa. Inizialmente studia percussione classica con un insegnante privato, poi, nel 1937, entrò a far parte dell’orchestra di Robert De Kers, compiendo tournée in Svizzera, Italia, Francia e Olanda. Oltre che con De Kers e i suoi Cabaret Kings suona anche con Coleman Hawkins, Benny Carter e Freddy Johnson. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entra a far parte della Fud Candrix Orchestra.

The Internationals

Nel 1944 diventa il batterista dell’orchestra di Ernst Van’t Hoff di cui assume la direzione al momento della Liberazione, ribattezzandola The Internationals e trasformandola in una specie di cooperativa in cui ogni membro percepisce lo stesso salario. Sciolto il gruppo nel 1949 per dedicarsi maggiormente al lavoro in sala di registrazione ottiene un grande successo anche nel campo della musica leggera. Il 1° luglio 1959 diventa produttore della EMI-Gramophone-Belgium e scopre, tra gli altri, il cantautore Adamo. Si ritira nel 1980 e muore nel 1998.