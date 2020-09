John Collins, il figlio di Georgia Corham

Il 20 settembre 1913 nasce a Montgomery, in Alabama, il chitarrista John Elbert Collins. Sua madre è la pianista Georgia Corham, una delle pochissime direttrici d’orchestra dell’epoca.

La madre lo vorrebbe clarinettista

La sua infanzia trascorre al seguito del gruppo diretto da sua madre che nelle ore libere lo inizia al mistero delle note. Nelle intenzioni di Georgia il piccolo John Elbert dovrebbe divenire un apprezzato clarinettista, capace di entusiasmare il pubblico con i suoi trascinanti assoli. Le speranze della donna sono destinate a essere frustrate. Il ragazzo abbandona ben presto il clarinetto per la chitarra e, di fronte alle perplessità della madre, decide di rompere anche con lei. Se ne va a Chicago dove perfeziona gli studi sul suo nuovo strumento con Frank Langham. Ha appena diciannove anni quando, nella stessa città, ottiene il suo primo ingaggio professionale nell’orchestra del trombettista Elbert B. Topp. I buoni giudizi dell’ambiente sul suo conto arrivano alle orecchie di sua madre che gli propone di unirsi al suo gruppo. Il giovane chitarrista accetta e la band di Georgia Corham lo schiera in formazione fino al 1935, anno in cui decide di tentare nuove strade.

Nati King Cole, il punto d’arrivo

Per un po’ suona al “Three Deuces” di Chicago a fianco di personaggi di primo piano come Art Tatum e Zutty Singleton, poi accetta l’offerta di Roy Eldridge con la cui orchestra lavora per diversi anni. Con questa band incide anche i suoi primi dischi che gli valgono l’apprezzamento della critica. Eldridge, infatti, che ne apprezza la genialità istintiva, non si limita a utilizzarlo come chitarrista ritmico ma lo lascia libero di spaziare come solista. In questo periodo si afferma come uno dei migliori chitarristi swing. Negli anni Quaranta, suona, tra gli altri, con Art Tatum (un tipo che in fatto di ritmo è piuttosto esigente), Lester Young, Fletcher Henderson, Benny Carter, Coleman Hawkins ed Errol Garner. Nel decennio successivo, dopo una fugace apparizione nell’orchestra di Artie Shaw e nel gruppo del solito Art Tatum, entra a far parte del trio di Nat “King” Cole. Qui trova finalmente il suo punto d’arrivo. La sua chitarra partecipa così da protagonista alla costruzione del grandissimo successo mondiale di Nat. In molti ritengono che questa scelta gli abbia precluso la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante come solista, ma, a lui va bene così. Non è fatto per seguire le orme della madre e l’idea di diventare un leader non l’ha mai sfiorato. Fino alla morte di Nat King Cole gli resterà accanto come un’ombra. Muore il 4 ottobre 2001.