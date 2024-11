Katie Crippen, la Little Kate del vaudeville

Il 17 novembre 1895 nasce a Philadelphia, in Pennsylvania la cantante Katie Crippen, più nota negli ambienti del vaudeville come Little Katie.

I primi dischi con Fletcher Henderson

Conosciuta anche con lo pseudonimo di Ella White, lo stesso usato da Lulu Whidby, Katie inizia a esibirsi durante gli anni Dieci del Novecento a New York, dove nel frattempo si è trasferita con la famiglia. Si esibisce prevalentemente all’Edmond’s Cellar e nel 1921 incide i suoi primi dischi con l’orchestra di Fletcher Henderson per la Black Swan.

Protagonista del teatro musicale

Molto apprezzata anche per la sua fisicità sul palcoscenico, diventa una delle principali protagoniste del teatro musicale prima con la Liza and Her Shuffling Sextet Revue, nella quale c’è anche Fats Waller, e dal 1923 con una propria rivista, la Kate Crippen and Her Kids. Nel 1927 si esibisce in “Rarin’ To Go” al Lafayette Theatre in New York e quindi insieme a Dewey Brown nel duo Crippen & Brown in “Shuffle Along JR”, una commedia musicale rappresentata negli Stati Uniti e in Canada tra il 1928 e il 1929. Muore a New York il 25 novembre 1929.