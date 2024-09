Koko Taylor, la Regina del Blues

Il 28 settembre 1935 nasce a Memphis, nel Tennessee, Koko Taylor, all’anagrafe registrata con il nome di Cora Walton e considerata una delle più grandi interpreti femminili di blues.

Il blues, primo e unico amore

È in chiesa, da ragazzina, che muove i primi passi come cantante. Appassionata al blues sin dall’adolescenza, fa di tutto per incontrare e conoscere i bluesmen che negli anni Cinquanta si esibiscono a Memphis. A vent’anni incontra B. B. King, che intuisce le sue potenzialità, la aiuta a farsi strada ed è prodigo di consigli e di suggerimenti. Dopo aver sposato il cantante e ballerino Robert Taylor, nel 1956 si trasferisce a Chicago dove, ancora una volta, si fa notare per le sue straordinarie qualità. In un primo tempo il disc-jockey Big Bill Hill di Radio Wopa, e successivamente Willie Dixon le schiudono le porte di locali importanti e di molte case discografiche. Dopo un periodo di buoni successi in club chicagoani con i gruppi di Buddy Guy, Mighty Joe Young e J. B. Lenoir, nel 1961 incide il suo primo disco per la Spivey. Wang dang doodle di Willie Dixon è il suo primo grande successo discografico.

Una potenza vocale incredibile

La critica non ha più dubbi: Koko è una grande interprete di blues. C’è chi la ribattezza “Regina del blues” e gli anni Settanta la consacrano come cantante originale, violenta, con un registro vocale limitato, ma con una potenza vocale quasi incredibile. Nel 1990 nel sequel del film “Blues Brothers” canta nei Louisiana Gator Boys una band inventata appositamente per il film che ha fra i componenti B.B.King, Gary U.S.Bonds, Bo Diddley, Eric Clapton e molti altri. Koko Taylor muore a Chicago il 3 giugno 2009 a causa di un’emorragia gastrointestinale dovuta alle complicazioni causate da un intervento chirurgico avvenuto il 19 maggio dello stesso anno. Il suo stile ha influenzato interpreti come Bonnie Raitt, Shemekia Copeland, Janis Joplin, Shannon Curfman, Susan Tedeschi e molti altri. La sua ultima apparizione live è stata al Blues Music Awards, il 7 maggio 2009.