L’ananas, utile contro il sovrappeso

Originaria dell’America del Sud, l’Ananas oggi è coltivata in vari paesi tropicali e sub-tropicali (Hawaii, Filippine, Asia del Sud, Cuba etc) per l’esportazione dei frutti.

Il nome deriva da “nana” che significa profumo in relazione al suo odore molto gradevole. Il primo occidentale che assaggiò l’Ananas fu Cristoforo Colombo, al quale fu offerto nell’isola di Guadalupe.

L’Ananas ha varie proprietà benefiche utili per la salute di uomo e donna. Le sue principali proprietà sono:

Antinfiammatoria

Vasocostrittrice

Antiedematosa

Diuretica

Depurativa

A cosa serve? E’ utile come rimedio naturale per:

Sovrappeso (spesso usato nelle diete per dimagrire)

Ritenzione idrica e cellulite

Gonfiore degli arti inferiori

Difficoltà digestive

L’ananas ha anche alcune controindicazioni di cui tener conto. I preparati a base di gambo di Ananas possono risultare poco tollerati dai soggetti affetti da ulcera peptica, gastrite e reflusso in quanto può accentuare l’acidità dello stomaco. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, può interagire con farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti piastrinici, per cui è controindicata alle persone che assumono questi farmaci. Controindicato anche in gravidanza e durante l’allattamento.

La parte utilizzata in fitoterapia è il gambo

COME SI USA IN COSMETICA: l’ananas possiede proprietà antiossidanti e drenanti sulla pelle. Utilizzata quindi in prodotti anti-age e per contrastare la comparsa degli inestetismi della cellulite. Utile anche per favorire il benessere dei capelli, soprattutto per capelli secchi e sfibrati.

COME SI USA IN CUCINA: il frutto, molto gustoso, si mangia in tutto il mondo (fresco a fette, come succo o in varie ricette).