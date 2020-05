Lipps Inc., il gruppo misterioso di “Funkytown”

Il 31 maggio 1980 arriva al vertice della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti un brano particolare intitolato Funkytown. Si tratta di musica di facile ascolto, dalla chiara impronta dance, ma che non nasconde alcune originali soluzioni sonore di derivazione jazz.

I fantomatici Lipps Inc.

Lo interpreta una band sconosciuta che risponde al nome di Lipps Inc. Sull’onda del successo del singolo il gruppo entra in classifica anche con l’album Mouth to mouth. Parallelamente al successo cresce anche la curiosità su quale sia l’identità degli esecutori. Nessuno tra gli addetti ai lavori ha, infatti, sentito mai parlare dei Lipps Inc. C’è chi ipotizza che si tratti dell’escursione commerciale di un gruppetto di artisti jazz. Una vaga biografia del gruppo diffusa frettolosamente dall’ufficio stampa della loro etichetta non fuga i dubbi di chi sospetta che si tratti dell’ennesimo “gruppo fantasma” costruito a tavolino. Alla fine il mistero viene svelato. I Lipps Inc. non esistono. Dietro quella sigla si nasconde un progetto musicale ideato dell’autore e produttore Steven Greenberg. Lui è tutto il gruppo.

Una sigla che non muore subito

Greenberg ha scritto di suo pugno Funkytown e gran parte dei brani dell’album ma non si è fermato lì. Con una serie di accurate sovraincisioni ha partecipato direttamente alla realizzazione del disco cantando, suonando il sintetizzatore, la batteria e il basso. Il resto delle parti musicali è stato eseguito da vari musicisti di studio di formazione jazz e la voce solista è stata prestata dalla cantante Cynthia Johnson che ha anche provveduto a registrare su tonalità diverse quasi tutti i cori delle canzoni. La rivelazione finisce per accrescere l’interesse e la curiosità intorno al lavoro del Lipps Inc. Steven Greenberg pubblicherà altri due album con quella sigla e centrerà ancora un paio di successi con brani come una personalissima e originale versione di Howlong, una canzone di Paul Carrack degli Ace e Designer music. Poi, stanco del giocattolo, passerà ad altri progetti.