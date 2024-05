Luciano Tomei dal canto alla composizione, al Conservatorio

Il 7 maggio 1946 nasce a Napoli il cantante e musicista Luciano Tomei, un personaggio eclettico capace di farsi valere in vari ambiti dell’ambiente musicale.

Tra Festival di Napoli e Sanremo

Finalista nel 1964 del Concorso per voci nuove di Castrocaro, nel 1965 pubblica il suo primo 45 giri con i brani Mi piaci come sei e Non possiamo più vederci. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo sostituendo Sergio Bruni nell’interpretazione di Quando vado sulla riva, in abbinamento con Luis Alberto del Paranà e Los Paraguayos. Nello stesso anno porta anche in finale al Festival di Napoli i brani Nun m’abbandunà, in coppia con Mirna Doris e Ma pecché in abbinamento a Iva Zanicchi. Torna a Napoli nel 1968 con Dimme ca tuorne a mme e Serenata azzurra, cantate in coppia rispettivamente con Nunzio Gallo e con Sergio Bruni.

Il diploma in composizione e l’insegnamento

Negli anni successivi inizia a studiare composizione classica con Bruno Mazzotta. L’impegno finisce per ridurre al minimo l’attività di cantante che successivamente viene abbandonata. Dopo essersi diplomato in composizione presso il Conservatorio di Napoli ottiene una cattedra di composizione presso il conservatorio di Avellino. Fino al 2013 ricopre la cattedra di composizione presso il Conservatorio di Napoli. Tra i suoi successi come cantante si ricordano anche Un amore senza fine e Non possiamo più vederci.