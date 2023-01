MyChange: l’ambiente formativo su Sostenibilità e Innovazione

By

In tema di innovazione, sostenibilità e transizione energetica Eni è una delle aziende da sempre all’avanguardia ed è proprio sulla capacità aziendale di offrire innovazione e sostenibilità, anche a livello di apprendimento, che viene introdotto l’ambiente formativo MyChange. Si tratta di una piattaforma digitale, realizzata da Eni Corporate University, che ha come obiettivo principale quello di approfondire i temi legati a sostenibilità, transizione energetica e transizione digitale, cui è possibile accedere con pochi e semplici passaggi e che introduce le persone ad un percorso formativo dagli alti standard di qualità.

Le caratteristiche e i vantaggi della piattaforma MyChange

Grazie ad un sistema formativo progettato per risultare di facile accesso e fruizione, MyChange consente di migliorare la consapevolezza delle persone in tema di sostenibilità e di favorire, in tal modo, l’applicazione e il mantenimento di comportamenti virtuosi sia dentro che fuori le aziende di vari settori e attività.

Tra i vantaggi principali di MyChange c’è il fatto di essere un corso digitale adatto a tutti i ruoli e a tutti i livelli aziendali: in modo intuitivo e diretto è possibile acquisire le conoscenze fondamentali e rimanere aggiornati sulle tecniche adatte al miglioramento delle performance in tema di sostenibilità e transizione energetica. Conclusa la formazione è possibile ottenere la certificazione individuale SDG User, riconosciuta a livello nazionale e internazionale, utile per concorrere al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 perseguiti da tutti i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

Com’è strutturato l’ambiente digitale formativo MyChange?

Programmi di formazione in continuo aggiornamento, metodologie di apprendimento innovative e ambiente digitale all’avanguardia sono le caratteristiche principali della piattaforma MyChange.

Grazie ad un’unica interfaccia intuitiva è possibile navigare tra i contenuti in modo semplice, monitorare gli step raggiunti e accedere al test per conseguire la certificazione SDG User.

Inoltre, MyChange è al passo con il cambiamento e l’innovazione del settore digitale, i contenuti presenti sono selezionati, in continuo aggiornamento e vengono proposti con un’ampia tipologia di format per raggiungere diversi target di riferimento e diverse figure professionali.

Tutto ciò è reso possibile e fruibile grazie al know-how del team dedicato alla creazione dei contenuti digitali formativi, realizzati dagli esperti di Eni Corporate University in collaborazione con professionisti esterni, proprio per dare completezza al processo di formazione.

Perché è importante la certificazione SDG User

Grazie al percorso formativo offerto da MyChange è possibile acquisire, non solo le competenze sui temi della sostenibilità, ma anche l’accesso alla certificazione SDG User, individuale e valida a livello internazionale. L’acquisizione della certificazione SDG User è fondamentale per permettere di valorizzare il contributo che ciascuno di noi può apportare al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Si tratta di un attestato unico nel suo genere, riconosciuto da Accredia sulla base dell’ISO 17024. Per poter accedere all’esame finale e conseguire quindi la certificazione è sufficiente completare 10 ore di formazione sull’ambiente digitale di MyChange.

Un organico certificato SDG mostra all’esterno l’impegno in tema di sostenibilità e migliora la reputazione aziendale. Attraverso il Bilancio di Sostenibilità, inoltre, si offre un’evidenza oggettiva di aver condotto una valutazione dell’efficacia e della qualità delle attività formative.

Figure formate e accreditate sui temi della sostenibilità permettono di integrare le conoscenze acquisite nei processi di business, fornendo alle aziende un vantaggio competitivo sul mercato in termini di value proposition.